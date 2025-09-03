Surinam vs. Panamá: ¿A qué hora y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Surinam y Panamá jugarán su partido inicial de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Este duelo presenta realidades totalmente diferentes, por más que la actualidad una a ambos por buenos resultados. Serán tres puntos elementales.

Los Suriboys llegan al cotejo con una racha inédita que los llena de confianza. La misma está compuesta por cuatro partidos invictos, y seis victorias en los últimos ocho juegos camino a la Copa del Mundo. Solo llegó a la ronda final para 1978.

Por su parte, La Canalera llega como candidata a quedarse con la clasificación a la máxima cita. Fueron subcampeones de la Liga de Naciones Concacaf, y llevan cinco triunfos consecutivos en el periodo clasificatorio, su segunda mejor marca.

¿Cuándo juega Surinam vs. Panamá por la Eliminatorias al Mundial 2026?

Surinam y Panamá jugarán su partido por la primera fecha de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026 este jueves 4 de septiembre del 2025. Será en el Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo. El cruce comenzará a las 15.30 horas de Centroamérica, las 16:30 canaleras, y las 17:30 ET de Estados Unidos.

¿Dónde ver a Surinam vs. Panamá por Eliminatorias al Mundial 2026 EN VIVO?

El partido protagonizado por Surinam y Panamá del 4 de septiembre podrá verse a través de TVN y RCP TV desde suelo canalero. Además, Fubo Sports, CBSSN y Fox Deportes están a cargo de llevar adelante la transmisión en Estados Unidos.

¿Cómo llega Surinam?

Surinam atraviesa un momento inédito en toda su historia. La racha positiva de cuatro partidos invicto en clasificatorias, con seis juegos ganados de los últimos ocho, llenó a la plantilla de confianza. Solamente en 1978 llegó a la ronda final.

En aquel hexagonal no pudo sumar victorias, aunque sus jugadores planean dar el gran golpe para esta edición, aún en el complejo Grupo A. Deberán vencer a rivales de amplio recorrido en la región, como lo son El Salvador y Guatemala.

¿Cómo llega Panamá?

Panamá llega como uno de los equipos más sólidos de esta zona. Tuvieron una muy buena actuación en la Nations League de Concacaf, donde se hicieron con el segundo puesto. Se fueron temprano de la Copa Oro, aunque se los vio bien.

Será la quinta ocasión en la que La Canalera dispute la última etapa clasificatoria, luego del hito conseguido para Rusia 2018. Actualmente, acumulan cinco triunfos consecutivos en Eliminatorias al Mundial 2026, segunda mejor marca histórica.

Surinam vs. Panamá por Eliminatorias al Mundial 2026: historial entre ambos

Será la primera vez que estas dos selecciones nacionales jueguen por el proceso de clasificación mundialista. Surinam jamás fue a la máxima cita. Por su parte, el equipo de Panamá solamente participó de Rusia 2018.