Toda Panamá consternada: Thomas Christiansen da importante pista sobre su futuro tras las Eliminatorias al Mundial 2026

La Selección de Panamá está a horas de debutar en la tercera fase de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, cuando se mida a Surinam en el Estadio Franklin Essed. En la antesala del partido, el técnico Thomas Christiansen ofreció una conferencia de prensa en la que dejó varias reflexiones sobre el presente de la selección y su futuro en el banquillo canalero.

El estratega hispano-danés fue consultado sobre la posibilidad de renovar su contrato y, aunque no confirmó nada, dejó abierta la opción de continuar al frente de Panamá. “Si va a ser mi última eliminatoria con Panamá, por lo menos en mi contrato no me da para otro más, de momento es el último”.

“Si me gustaría seguir, bueno en eso estamos”, expresó, en referencia a las conversaciones que mantiene con la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), aunque todo se irá definiendo conforme pase la Eliminatoria.

Thomas Christiansen acepta la presión que tiene Panamá

Christiansen reconoció que la presión que rodea al equipo es inevitable, sobre todo tras no superar los cuartos de final de la Copa Oro y por el recuerdo de no haber logrado la clasificación a Qatar 2022. Para el técnico, este nuevo proceso mundialista representa una oportunidad de revancha tanto para él como para el plantel.

“Lo de la presión ha sido la frase más escuchada y hecha por ustedes en este 2025. Es una presión máxima, una que tenemos que asumir, porque es nuestra responsabilidad clasificar a Panamá en el Mundial”, señaló, en un mensaje cargado de autocrítica, pero también de compromiso hacia la afición panameña.

En cuanto al debut ante Surinam, Christiansen aseguró que el grupo está enfocado y consciente de que cada punto será clave en una fase corta y exigente. Subrayó la importancia de iniciar con el pie derecho, especialmente considerando que el siguiente compromiso será en casa frente a Guatemala, otro rival directo en la lucha por un boleto a United 2026.