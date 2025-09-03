Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Toda Panamá consternada: Thomas Christiansen da importante pista sobre su futuro tras las Eliminatorias al Mundial 2026

El entrenador ya prepara el primer partido de los panameños, pero también tuvo la oportunidad de hablar de su futuro.

javier pineda

Por Javier Pineda

Thomas Christiansen da pistas sobre su futuro en Panamá
© RPCThomas Christiansen da pistas sobre su futuro en Panamá

La Selección de Panamá está a horas de debutar en la tercera fase de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, cuando se mida a Surinam en el Estadio Franklin Essed. En la antesala del partido, el técnico Thomas Christiansen ofreció una conferencia de prensa en la que dejó varias reflexiones sobre el presente de la selección y su futuro en el banquillo canalero.

Surinam vs. Panamá: ¿A qué hora y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

ver también

Surinam vs. Panamá: ¿A qué hora y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

El estratega hispano-danés fue consultado sobre la posibilidad de renovar su contrato y, aunque no confirmó nada, dejó abierta la opción de continuar al frente de Panamá. “Si va a ser mi última eliminatoria con Panamá, por lo menos en mi contrato no me da para otro más, de momento es el último”.

Si me gustaría seguir, bueno en eso estamos”, expresó, en referencia a las conversaciones que mantiene con la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), aunque todo se irá definiendo conforme pase la Eliminatoria.

Publicidad

Thomas Christiansen acepta la presión que tiene Panamá

Christiansen reconoció que la presión que rodea al equipo es inevitable, sobre todo tras no superar los cuartos de final de la Copa Oro y por el recuerdo de no haber logrado la clasificación a Qatar 2022. Para el técnico, este nuevo proceso mundialista representa una oportunidad de revancha tanto para él como para el plantel.

“Lo de la presión ha sido la frase más escuchada y hecha por ustedes en este 2025. Es una presión máxima, una que tenemos que asumir, porque es nuestra responsabilidad clasificar a Panamá en el Mundial”, señaló, en un mensaje cargado de autocrítica, pero también de compromiso hacia la afición panameña.

Publicidad
La Inteligencia Artificial predice cuántos goles le hará Panamá a Surinam por las Eliminatorias al Mundial 2026

ver también

La Inteligencia Artificial predice cuántos goles le hará Panamá a Surinam por las Eliminatorias al Mundial 2026

En cuanto al debut ante Surinam, Christiansen aseguró que el grupo está enfocado y consciente de que cada punto será clave en una fase corta y exigente. Subrayó la importancia de iniciar con el pie derecho, especialmente considerando que el siguiente compromiso será en casa frente a Guatemala, otro rival directo en la lucha por un boleto a United 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Panamá sufre sentencia FIFA para el Mundial 2026: Christiansen lo sabe
Panama

Panamá sufre sentencia FIFA para el Mundial 2026: Christiansen lo sabe

Thomas Christiansen en alerta: Amir Murillo recibe fuerte golpe en Francia antes de unirse a la Selección de Panamá
Panama

Thomas Christiansen en alerta: Amir Murillo recibe fuerte golpe en Francia antes de unirse a la Selección de Panamá

Con México a sus pies: Ismael Díaz causa alegría a Panamá y a Thomas Christiansen antes de unirse a la Selección Nacional
Panama

Con México a sus pies: Ismael Díaz causa alegría a Panamá y a Thomas Christiansen antes de unirse a la Selección Nacional

Bolillo Gómez necesitó apenas 3 palabras para calentar el partido contra Guatemala
El Salvador

Bolillo Gómez necesitó apenas 3 palabras para calentar el partido contra Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo