Entre Bolillo Gómez y Thomas Christiansen: Adalberto Carrasquilla sorprende a Panamá al elegir a su técnico favorito en la Selección

Adalberto Carrasquilla es una de las máximas figuras del fútbol de Panamá. Su desempeño le dio un lugar en el corazón de la gente, además de hacerlo en el máximo equipo. Además de ser un referente en la plantilla, se convirtió en ídolo.

Carrasquilla debutó en la Selección Mayor de la mano de Hernán Darío Gómez, el 17 de abril del 2018. Si bien no participó del Mundial de Rusia, todo indica que tendrá revancha en 2026. En total, lleva 70 presentaciones oficiales con tres goles.

Recientemente, respondió algunas preguntas durante la apertura de la edición de su campamento para este 2025. Entre las mismas, debió elegir entre ese técnico que lo llevó a La Sele y Thomas Christiansen, con el que sacó su mejor versión.

ver también Adalberto Carrasquilla eligió entre Barcelona o Real Madrid y su respuesta sorprendió a toda Panamá: “Aunque no me guste”

Adalberto Carrasquilla sorprende a Panamá: elige entre Thomas Christiansen y el Bolillo Gómez

“La verdad es que con el profe ‘Bolillo’ estoy agradecido, porque él me hizo debutar en Selección Mayor. Me dio mucho seguimiento en mi carrera, desde que hice las inferiores. No tuve tanto tiempo, porque luego se fue de Panamá“, contó.

“Sin embargo, con el profe Thomas he pasado tantas situaciones, tantos momentos difíciles en los que me ha respaldado y ha confiado mucho en lo que hoy en día soy dentro de la Selección. Eso es gracias a él y a mi trabajo, obvio“, explicó.

“Muchas veces te encuentras gente que te ayudan, que te ayudan a crecer. Ellos lo son, y son exigentes. Muy exigente ha sido el profe Thomas, pero siempre le voy a estar más que agradecido. Estamos logrando cosas importantes”, sentenció.

Publicidad