“Serían equipos interesantes”: Thomas Christiansen elige a los rivales que quiere para Panamá en el Mundial 2026

A pocas horas del sorteo que definirá los grupos de la Copa Mundial 2026, el entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, compartió detalles sobre la planificación que seguirá el conjunto canalero de cara a la cita mundialista. El técnico habló desde Washington D.C. con RPC Deportes y COS, donde adelantó que, una vez conocido el panorama, se establecerá la logística y el calendario de trabajo para los próximos meses.

Christiansen recalcó la importancia del tiempo de preparación previo al torneo, destacando que los plazos serán determinantes para competir con garantías. “Entre más días, mejor, la preparación tiene que ser óptima”, señaló, aunque reconoció la dificultad de obtener permisos de los jugadores debido a que las ligas europeas estarán en su fase final. Para el entrenador, coordinar con los clubes será uno de los retos principales.

Thomas Christiansen elige a sus rivales favoritos

En un ejercicio de proyección, el técnico panameño también habló sobre algunos de los rivales del bombo 1 que podría enfrentar Panamá en la primera ronda. Con sinceridad, Christiansen mencionó los equipos que, por historia y nivel, considera especialmente atractivos. Entre ellos destacó a España, Dinamarca, Alemania y Argentina, todos aspirantes naturales al título mundial.

“Si me dices España, Dinamarca, Alemania o Argentina, serían equipos interesantes a enfrentar”, expresó el DT de 52 años, subrayando que existe un componente emocional en su preferencia. Christiansen, de raíces hispanodanesas y con experiencia como jugador y entrenador en esos países, reconoció que sería especial tenerlos como adversarios en la máxima cita del fútbol.

El técnico también aprovechó para reiterar que el análisis de rivales y la planificación se intensificarán una vez concluido el sorteo. Panamá busca llegar con una estructura sólida, una idea clara y un plantel que compita con determinación ante cualquier rival, independientemente del grupo que le toque.

Para cerrar, Christiansen confirmó que para los amistosos de enero recurrirá principalmente a jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, lo cual le permitirá observar alternativas locales mientras continúa evaluando a los legionarios. Con esto, Panamá empieza a dar forma a su preparación rumbo a un Mundial histórico para la región.

