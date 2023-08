En los últimos años, la rivalidad entre Panamá y Costa Rica a nivel de selecciones, ha crecido de manera llamativa, al punto de que, algunos, lo llaman el “Clásico de Centroamérica”. Además, ha generado polémica tanto en los medios de comunicación, como en la afición, cada vez que se miden ambos oncenos.

Sin embargo, se ha visto que, en los duelos más recientes, el elenco dirigido por Thomas Christiansen logra salir airoso e incluso, ya suma cinco victorias, en los últimos siete partidos disputados, marcando una superioridad clara a favor de los canaleros.

A pesar de ello, a nivel de clubes, los campeonatos locales demarcan una diferencia que se inclina hacia Costa Rica. La Liga Promerica sobresale en varios aspectos, en comparación a la Liga Panameña de Fútbol: infraestructura, afición o economía, entre otros.

Por ello, el periodista costarricense, Diego Obando, envió un contundente mensaje en redes sociales, luego de que se disputara el Clásico Nacional de Panamá, entre Tauro FC y CD Plaza Amador, y lo relacionó con los partidos de Deportivo Saprissa y LD Alajuelense.

“La primera foto es el Clásico de Panamá. Ese fue todo el público que llegó al Rommel Fernández. Las otras dos son en Alajuela y Tibás. Me sigo preguntando, en qué momento Panamá nos superó como selección, teniendo un torneo local mucho menor en rendimiento que el nuestro”, expresó, junto a tres fotografías comparando ambos clásicos.

¿Cuáles son los clásicos de Panamá?

La Liga Panameña de Fútbol cuenta con varios “Clásicos” o “Derbies”, con distintos nombres: Tauro FC vs. CD Plaza Amador (Clásico Nacional), Árabe Unido vs. CD Plaza Amador (Clásico Panamá-Colón), Árabe Unido vs. San Francisco (Clásico de la Rivalidad), San Francisco vs. CAI (Derbi Chorrerano), Árabe Unido vs. Tauro FC (Superclásico), entre otros.

Sin embargo, el más relevante, es el Clásico Nacional.

¿Cuáles son los clásicos de Costa Rica?

En el fútbol de Costa Rica, existen distintos “Clásicos”, como lo son: Alajuelense vs. Deportivo Saprissa (Clásico Nacional), Deportivo Saprissa vs. Herediano (Clásico del Buen Fútbol), Alajuelense vs. Herediano (Clásico Provincial), Deportivo Saprissa vs. Caraginés (Clásico de las Metrópolis).

Sin embargo, el más relevante, es el Clásico Nacional.