El lunes anterior, previo al juego entre Costa Rica y Panamá, dos jugadores costarricenses levantaron la polémica tras dar declaraciones a la prensa donde señalaban a Panamá como el máximo rival del área y definiendo el duelo como el nuevo clásico centroamericano.

Francisco Calvo y Kendall Waston fueron los protagonistas de estas polémicas frases y de inmediato, las reacciones no tardaron en llegar en las redes sociales, donde se debatía si lo dicho era una verdad o una percepción errónea.

¿Panamá u Honduras?

“Claro que contra Panamá es un clásico, considero que es más clásico contra Panamá que contra Honduras, pero obviamente que ante Honduras siempre son partidos importantes” declaró Calvo.

Pero más allá de los comentarios, hay figuras relacionadas al mundo futbolístico que tambien alzaron la voz y dieron su criterio.

Tal es el caso de la leyenda hondureña, el exjugador Julio César “Rambo” de León, quien no titubeón “poner en su lugar” a los dos defensores ticos.

“Con el respeto que se merecen Calvo y Waston no están aptos para hablar del Clásico de Centroamérica, no tienen el recorrido suficiente para hablar de eso, deberían preguntarle a los viejos históricos de Costa Rica como Paté Centeno, Wanchope o hasta Luis Marín para poder decir que ya un Costa Rica vs Honduras no es el clásico de Centroamérica, cuando siempre lo ha sido y nunca he escuchado que México le tenga más temor a Panamá, Honduras o Costa Rica” expresó el exmediocampista catracho

“Nosotros siempre hemos considerado que nuestro rival principal es Costa Rica, luego México, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y de último Panamá, pero el clásico es ticos contra hondureños, que me vengan a decir Waston o Calvo que tienen poco recorrido en fútbol, no han jugado en grandes ligas ni mucho menos, es muy distinto eso y no me vengan a decir este par que Costa Rica vs Honduras no es un clásico, cuando yo iba a Costa Rica a morir, no existía un partido con empate, ganaba Costa Rica o ganaba Honduras, Panamá siempre ha sido defensivo” agregó con propiedad el Rambo al medio AMPrensa

La trayectoria del Rambo y su calidad le dan toda la autoridad para hablar del tema y será el tiempo el que determine si lleva razón o no.