El pasado 22 de febrero, se convirtió en una fecha más que quedará plasmada en la historia de Panamá y el fútbol. Y es que las selecciones Sub-17 y Mayor Femenina, consiguieron una hazaña nunca antes vista, al clasificar ambas, al mismo tiempo, a su respectiva Copa del Mundo. La categoría menor obtuvo su pase a Perú 2023, mientras que las chicas disputarán el de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Sin embargo, los dos elencos lograron el hito lejos de tierras Canaleras, la Sub-17 en Guatemala y la Femenina en Nueva Zelanda. Por ello, este domingo, en horas de la mañana, los aficionados de La Roja se reunieron en las afueras del Estadio Rommel Fernández para recibir a los dos oncenos, después de haber hecho historia.

La Mayor Femenina realizó un recorrido por toda la ciudad tras su llegada al aeropuerto y culminaron en los estacionamientos del Coloso de Juan Díaz, donde las recibieron con música, batucadas y sobre todo, aplausos. Por su lado, la Sub-17 llegó más temprano a la casa de la selección nacional, donde compartieron con los fanáticos que ya se encontraban en el lugar.

“Es un equipo que tenía sus metas claras, esto es un equipo inteligente, que ama el fútbol, ama su país, canta el himno con vigor y eso es lo que vamos a hacer en Perú. Saludos a la Femenina, que hizo la historia más grande en lo que va, y muchas gracias a los fanáticos que han creído en este proyecto”, manifestó el técnico de la Sub-17, Mike Stump.

Por su lado, el entrenador Ignacio Quintana, también dejó sus palabras por la clasificación femenina. “Agradecido con ustedes, a veces uno viene como extranjero y no recibe las mejores vibras, pero yo me sentí como panameño desde que pisé Panamá. Estoy muy agradecido y la mejor forma de agradecerles a ustedes era trabajando. Panamá ya está dentro de los mejores 32 del mundo y no nos vamos a bajar. Ya llegamos al Mundial y vamos a competir, no vamos de vacaciones“, dijo.

Al igual, Thomas Christiansen, dedicó algunas declaraciones. “Hoy es un día importante, de celebración para dos selecciones que consiguieron algo histórico y bonito. Hay que darle la enhorabuena a la Sub-17 y Femenina, al cuerpo técnico, a Stump y Quintana. Eso es muy positivo y esto acaba de empezar, hay que seguir trabajando y mejorar en todos los aspectos. Muchas gracias a todos y enhorabuena“.