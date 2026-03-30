Panamá vs. Sudáfrica: a qué hora juega y dónde ver a la Selección de Thomas Christiansen en el amistoso de la fecha FIFA

La Selección de Panamá vuelve a medirse con Sudáfrica en esta fecha FIFA después del empate 1-1 que ambos protagonizaron el pasado viernes.

Para el equipo dirigido por Thomas Christiansen, estos compromisos representan una parte clave de su preparación con la mirada puesta en el Mundial 2026.

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Panamá vs. Sudáfrica: a qué hora y cuándo juegan

El amistoso entre Panamá y Sudáfrica se jugará este martes 31 de marzo a las 12:30 p.m. hora pamameña en el DHL Stadium.

Panamá vs. Sudáfrica: dónde ver EN VIVO

Panamá y Sudáfrica se podrá ver en vivo y en directo a través de RPC Deportes y TVMAX.

La baja de Luis Mejía en Panamá

La nota negativa para Panamá tras el último amistoso ante Sudáfrica fue la lesión de Luis Mejía, quien sufrió un problema en el isquiotibial izquierdo y estará fuera de las canchas aproximadamente un mes.

Luego de la evaluación médica, se confirmó que el arquero deberá regresar a Uruguay para comenzar su proceso de recuperación, una baja sensible para la selección canalera en medio de esta etapa de preparación.

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¿Cómo llega Panamá?

Panamá llega a este amistoso ante Sudáfrica en un contexto positivo, ya con su clasificación al Mundial 2026 asegurada y con una base sólida tras terminar en lo más alto del Grupo A de la ronda final de Concacaf, donde se mantuvo invicta con tres victorias y tres empates.

El equipo canalero ha seguido activo a través de amistosos, con un empate 1-1 ante Bolivia y una derrota 0-1 frente a México en enero. Además, el más reciente empate ante la Selección de Sudáfrica (1-1).

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¿Cómo llega Sudáfrica?

Sudáfrica llega a este amistoso en un momento ilusionante, ya clasificada al Mundial 2026 y enfocada en afinar detalles para su regreso a una Copa del Mundo, algo que no logra desde 2010, cuando fue anfitriona.

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Tras igualar (1-1) en el último amistoso ante los canaleros, buscarán ahora llevarse la victoria para llenarse de confianza rumbo a la Copa del Mundo.

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Recordemos que el conjunto dirigido por Hugo Broos aseguró su boleto tras terminar como líder del Grupo C en las eliminatorias africanas, superando a rivales de peso como Nigeria y Benín.