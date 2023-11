El Maccabi Tel Aviv de Israel, equipo en el que milita el guardameta panameño Orlando Mosquera, derrotó este jueves 30 de noviembre al Breidablik de Islandia, por la quinta jornada del Grupo B de la UEFA Conference League 2023-24. Este resultado le permitió asegurar el pase de ronda, ya que la diferencia de puntos con el Zorya Lugansk resulta abundante.

La valla de los israelíes estuvo cubierta por el canalero, tal como en las jornadas 3 y 4 (en la primera no estuvo en la convocatoria y en la segunda se mantuvo en el banco de suplentes). No tuvo una tarea ardua, teniendo en cuenta que los dueños de casa solo efectuaron dos remates al arco, algo que no desentonó con su presente en la competición internacional.

Cabe recordar que el Breidablik es el primer equipo de su país en alcanzar una fase de grupos europea, aunque su experiencia lejos está de ser grata: perdieron los cinco encuentros disputados, marcando 5 goles y recibiendo 14. Se despedirán del certamen visitando al mencionado Zorya Lugansk en el Arena Lublin de Polonia (la institución es ucraniana, pero debido al conflicto bélico con Rusia debe ejercer la localía en otra nación).

Volviendo al Maccabi Tel Aviv, estos han asegurado una plaza en la ronda eliminatoria, aunque esto no significa que deban relajarse. De hecho, deberán obtener un buen resultado ante el Gent de Bélgica para obtener el liderato, algo que viene aparejado con el acceso directo a los octavos de final. Si cede ese lugar y concluye escolta, deberá medirse en 16avos ante un elenco proveniente de la Europa League (alguno de los terceros de zona).

El elenco de la ciudad costera marcha primero en la Ligat ha’Al, aunque solo se han podido desarrollar cinco fechas debido al conflicto que atraviesa actualmente dicho territorio. Prevalecieron en cuatro jornadas y empataron la restante (1-1 ante Maccabi Bnei Raina), aunque el centroamericano aún no ha visto acción en el certamen doméstico.

La próxima vez que Mosquera se ponga los guantes será el jueves 14 de diciembre desde las 3 PM de Panamá, por la sexta y última velada del Grupo B de la Conference League. Un triunfo ante el Gent los catapultará a estar entre los mejores 16 de la competencia, por lo que dependen de ellos mismos para cumplir ese objetivo.

Extender el roce internacional más allá de 2023 resulta importantísimo. Esto le permitirá llegar en un buen nivel a la Selección de Panamá para los juegos por el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, así como las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.