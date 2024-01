En medio de los ajetreados días de mercado de transferencias, el Atlético Nacional de Colombia está en busca de un guardameta titular para afrontar el 2024. Tras la salida de Kevin Mier, La Máquina Verde está obligada a reforzar su arco y el nombre de Orlando Mosquera surgió en la conversación como uno de los candidatos.

Desde la última Copa Oro, el nivel de Mosquera ha ido en incremento y, en su momento, ya se le había colocado en el Deportivo Cali de Colombia. En aquel entonces, el panameño fue un pedido directo por parte del entrenador, sin embargo, las negociaciones no se terminaron de concretar por las exigencias de Monagas, quien era dueño de la ficha del portero.

Ahora, tras haber sido contratado por el Maccabi Tel-Aviv y mostrar un gran rendimiento, tanto en UEFA Conference League, como en el campeonato local de Israel, el cancerbero ha vuelto a llamar la atención en territorio sudamericano. No obstante, en esta ocasión, sería para vestir los colores del Atlético Nacional, aunque la competencia por llegar al club no apunta a ser sencilla.

¿Atlético Nacional pretende a Orlando Mosquera?

Tal y como se mencionó, al conjunto Verde le urge contratar a un portero y, en medio de la situación, han surgido diferentes opciones aparte del panameño. También están los nombres de David Ospina y Wuilker Faríñez como candidatos a ocupar el puesto y, sin duda, ambos tienen mejor recorrido que el canalero.

Iniciando con el experimentado David Ospina, se reporta que la institución Verdolaga hizo el esfuerzo por convencer al jugador del Al-Nassr, pero no lograron llegar a un acuerdo. Posterior a ello, la opción de Wuilker Faríñez tomó fuerzas e incluso, el venezolano viajó a Medellín, aunque el trato no se terminó de cerrar, debido a que el futbolista no cuenta con un ritmo de competencia alto por una lesión previa.

Ahora, Mosquera levanta la mano como uno de los principales candidatos y así lo manifestó el periodista, Ricardo Icaza, en sus redes sociales: “Desde Colombia: Atlético Nacional está muy interesado en hacerse con Orlando “Kuty” Mosquera. Ya han preguntado sobre su situación con el Maccabi Tel-Aviv”, expresó el comunicador.

¿Cuáles son los números de Orlando Mosquera en Maccabi Tel-Aviv?

A partir de su debut, Orlando Mosquera se ha adueñado de la titular en el arco de Maccabi Tel-Aviv. En total, el panameño suma 12 participaciones con el conjunto israelí, en las que ha recibido 10 goles en contra y mantuvo su arco imbatido en 3 oportunidades.