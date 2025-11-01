Con polémica: El Cuty Mosquera no pudo repetir lo hecho con Benzema ante Cristiano Ronaldo

El Al Fayha del panameño Orlando Mosquera no pudo sumar puntos en su visita al poderoso Al Nassr, que se impuso 2-1 con un doblete de Cristiano Ronaldo. El arquero canalero tuvo una actuación destacada bajo los tres palos, pero no pudo evitar la derrota de su equipo ante el conjunto comandado por el astro portugués, que sigue encendido en la Saudi Pro League.

El encuentro comenzó con una sorpresa tempranera, cuando Jason adelantó al Al Fayha a los 13 minutos, silenciando por momentos el estadio del Al Nassr. Sin embargo, la alegría duró poco. Cristiano, siempre oportuno en el área, aprovechó una jugada colectiva para igualar el marcador, encendiendo el ánimo de los locales.

A partir de ese momento, el Al Nassr se adueñó del balón. Con una amplia posesión, los dirigidos por Luís Castro movieron el esférico con paciencia, pero encontraron en Mosquera una muralla que evitó en varias ocasiones el segundo tanto. El guardameta panameño mostró seguridad, buenos reflejos y liderazgo en su área, convirtiéndose en figura parcial del encuentro.

El equipo del “Kuty” apostó por los contragolpes, intentando aprovechar los espacios que dejaba el rival, pero la eficacia les volvió a faltar. En los minutos finales, una jugada polémica terminó en penal revisado por el VAR, y fue el propio Cristiano Ronaldo quien se encargó de ejecutar con potencia y precisión. Su disparo al centro y arriba superó la estirada de Mosquera, que adivinó la intención pero no pudo contener el balón.

Con esta victoria, el Al Nassr mantiene su invicto de siete partidos, alcanzando los 21 puntos y consolidándose entre los líderes del campeonato. En contraste, el Al Fayha se mantiene en la décima posición con 8 unidades, mostrando altibajos en su rendimiento pese a la solidez defensiva que ha venido construyendo.

En cuanto al desempeño individual, Orlando Mosquera registró 3 atajadas, 1 despeje por alto, 19 pases completados de 34 y 9 de 24 en envíos largos. Sus números y constancia en Arabia lo perfilan como una de las opciones fijas de Thomas Christiansen para integrar la Selección de Panamá en los próximos duelos eliminatorios ante Guatemala y El Salvador, rumbo al Mundial de 2026.