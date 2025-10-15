“Está fuera”: Thomas Christiansen recibe la peor noticia en Panamá de cara a la última fecha de las Eliminatorias contra Guatemala y El Salvador

Thomas Christiansen recibió la peor de las noticias para Panamá, una vez que se finalizó la cuarta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Su equipo está en plena pelea por el boleto directo. Cada movimiento será determinante para esto.

Christiansen buscará contar con su plantilla completa para la doble fecha del mes de noviembre, en la que medirá fuerzas con Guatemala y El Salvador. Según dijo el entrenador del Norwich City, el futbolista José Córdoba no estará presente.

“Córdoba estará de baja, al menos, hasta el próximo parón internacional, pero no necesita cirugía. Lo había hecho muy bien en los dos últimos partidos, así que yo estoy destrozado. Hemos tenido demasiadas lesiones, y esto es algo nuevo para mí. No puedo entenderlo”, explicó y lamentó el director técnico Liam Manning.

El defensa central de 24 años lleva 28 partidos en la Selección Mayor, dentro de los que no pudo convertir ningún gol. Durante lo que va de la última fase de este proceso clasificatorio, se convirtió en una pieza clave para el planteo del técnico.

Thomas Christiansen prepara a Panamá en Eliminatorias al Mundial: empate con Surinam

Thomas Christiansen fue duro a la hora de analizar el sufrido empate de Panamá con El Salvador por 1-1. La condición de local no ayudó a sus dirigidos, quienes todavía tienen amplias chances de sumarse a la próxima competencia máxima.

“Cuando haces un cambio, es porque quieres buscar otra cosa. En ese momento, en el descanso, creo que queríamos seguir jugando como queríamos o teníamos pensado. Aprovechamos el descanso para las correcciones, para que todos esos jugadores tengan más herramientas”, contó.

“Si más adelante ves que no se encuentra la mejoría, o uno de los jugadores que pinta que no estuvo bien en la primera parte, después resulta que puede hacer el mejor segundo tiempo, has hecho bien en no cambiarle. Ha cambiado, mejoró y eso es relativo. Hay que meditar cada cambio”, dijo.

Para el final de la etapa cuatro, Surinam continúa como líder tras empatar en 1-1 con La Canalera, escolta del Grupo A. Guatemala está tercera, solamente con un punto menos que los dos anteriores. Por su parte, El Salvador quedó último.