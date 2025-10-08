“Nadie tiene miedo”: Figura de Panamá calienta el partido ante El Salvador al referirse del estadio Cuscatlán

La Selección de Panamá vive días intensos de preparación de cara al crucial duelo ante El Salvador por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, y uno de los referentes del plantel, José Luis “Puma” Rodríguez, dejó claro que el equipo está mentalizado en dejarlo todo en la cancha. El jugador del Juárez FC de la Liga MX habló con determinación en la previa del compromiso que se disputará este viernes en el Estadio Cuscatlán.

“El partido ante El Salvador es vital para nosotros, aparte de que queremos proponer, vamos a tener que ir a meter huevos, sinceramente. Hay que darlo todo para estar en el Mundial nuevamente. Panamá ha crecido mucho futbolísticamente, tenemos una gran selección, pero muchas veces debemos ir más allá. Eso nos ha dicho el profe: meter huevos, esa es la palabra”, expresó el extremo panameño, quien se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del DT Thomas Christiansen.

Rodríguez, de 27 años, insistió en que el equipo debe combinar su calidad técnica con carácter y entrega. “Tenemos que pararnos en ese estadio y demostrar que queremos ir al Mundial. No basta con jugar bien, hay que pelear cada balón y dejar el alma en la cancha”, añadió con firmeza el jugador, quien ha mostrado gran compromiso en cada convocatoria con La Roja.

El estadio Cuscatlán no da miedo

El Estadio Cuscatlán ha sido históricamente un escenario complicado para Panamá, que nunca ha logrado una victoria en ese terreno. Sin embargo, el “Puma” aseguró que eso no los intimida. “A mí me da igual dónde sea el partido, si es en el Cuscatlán o donde sea. Queremos ir allá y sacar los tres puntos. Sabemos que nunca hemos ganado ahí, pero esa estadística está para romperla. Si queremos estar en la cita máxima, tenemos que ganar, no importa si hay 30 o 50 mil personas en las gradas”, apuntó.

El exjugador del Chorrillo FC también quiso transmitir confianza al grupo y a la afición panameña, dejando claro que el plantel llega con mentalidad ganadora. “Nadie tiene miedo. Vamos con respeto, pero también con la convicción de que este equipo puede vencer a cualquiera. Es el momento de demostrar por qué Panamá ha crecido tanto en los últimos años”, afirmó.

Panamá cerrará su preparación en el Complejo de Alto Rendimiento de Juan Díaz, afinando los últimos detalles tácticos antes de viajar a territorio salvadoreño. Con el mensaje encendido del “Puma” Rodríguez, los canaleros buscarán romper la mala racha en El Cuscatlán y dar un paso firme hacia su sueño de estar en el Mundial 2026.