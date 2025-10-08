Ventaja para Panamá: El Salvador recibe la noticia de Concacaf que Thomas Christiansen necesitaba antes de enfrentarse al Bolillo Gómez en Eliminatorias

Panamá conoció la noticia que pone en ventaja a su equipo muy por encima de El Salvador. Todo esto se da justo antes del partido entre ambos correspondiente a la tercera jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Corren horas picantes.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, liderado sorpresivamente por Surinam. Mientras tanto, La Canalera está en el tercer puesto y Guatemala y Guatemala cierra este cuarteto. Todavía quedan cuatro apasionantes jornadas.

En medio del fragor propio de la previa del encuentro, Concacaf soltó una serie de datos que demuestran la superioridad de los futbolistas dirigidos por Thomas Christiansen sobre los que se están bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez.

Panamá toma la ventaja por encima de El Salvador: así lo confirman desde la Concacaf

En cercanías al partido, Concacaf soltó una serie de estadísticas y la particularidad es que todas ellas favorecen a Panamá. La diferencia parece ser abrumadora, por más que cada partido represente una final única en esta instancia clasificatoria.

Durante los últimos 12 partidos que disputaron ambos equipos por cualquiera de las competencias, La Canalera sumó siete victorias y una única derrota. Igualaron en cuatro cotejos. El triunfo de El Salvador fue 1-0 en la previa de Qatar 2022.

Si se pone en análisis la serie a nivel histórico, se dieron un total de 49 juegos de carácter oficial. 19 de ellos los ganó el seleccionado hoy por hoy dirige Thomas Christiansen. 17 se los llevó La Selecta, y repartieron puntos en 13 de los duelos.

