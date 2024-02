Este miércoles, el Club Atlético Independiente no logró sacar un resultado positivo en casa, luego de que cayera derrotado 0-1 frente al New England Revolution. La única anotación de Tomás Chancalay le dio la ventaja a los norteamericanos que buscarán mantener ese resultado en casa.

Los Vikingos no lograron imponer el buen fútbol que venían mostrando en meses anteriores. Su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana no se vio reflejada en la actuación vs. New England y ahora están cuesta arriba de cara a la vuelta.

Destacar que al término del compromiso, los propios futbolistas del equipo de Franklin Narváez afirmaron que no tuvieron su mejor noche. Víctor Ávila, una de las figuras del club, aseguró que “no estuvimos a la altura del rival, pero la serie está abierta”.

¿Qué dijo MisterChip sobre la serie entre CAI y New England Revolution?

Y a pesar de que la serie sigue abierta en su totalidad, el famoso estadígrafo reveló un dato que complica una posible remontada del Club Atlético Independiente. Aun así, el conjunto panameño viene de hacer historia en el ámbito nacional e internacional, por lo que ya conoce este tipo de escenarios.

“Diez equipos panameños perdieron el partido de ida de una eliminatoria de la Copa de Campeones en casa y ninguno de ellos logró remontar. New England Revolution es el primer club de la MLS que gana un partido de @TheChampions en suelo panameño desde que lo hiciera el D.C. United en la cancha de Árabe Unido en 2015”, manifestó el español.

De esta forma, el Club Atlético Independiente también arranca la revancha de la serie con otro punto en contra. Sin embargo, solo se trata de una estadística y el partido se definirá por lo que suceda dentro del terreno de juego. El duelo está programado para jugarse el próximo jueves 29 de febrero a las 8:15 p.m.

¿CAI ya ha eliminado a otro rival norteamericano?

Club Atlético Independiente ya tuvo la oportunidad de eliminar a un equipo norteamericano en rondas eliminatorias de la Concachampions. En la edición del 2019, los Vikingos vencieron 5-1 en el marcador global a Toronto. No obstante, caería eliminado por Kansas City en la siguiente fase.