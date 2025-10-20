La Selección de Panamá Sub-17 se clasificó al Mundial de Qatar 2025 que iniciará en el mes de noviembre. Los Canaleros comparten grupo con Irlanda, Paraguay y Uzbekizstán. El comienzo para el equipo comandado por Leonardo Pipino será frente a los irlandeses el 5 de dicho mes.

Este lunes en horas de la noche, el seleccionado canalero emprenderá vuelo hacia Dubai, donde concentrará antes de su participación mundialista. En la previa al viaje, Leonardo Pipino dejó un mensaje totalmente inesperado que despertó el enojo de muchos panameños.

El mensaje de Leonardo Pipino en Panamá que advierte una crisis en la Sub-17

Con poco optimismo y mucho pesimismo, Pipino confesó que el seleccionado está atravesando un presente complicado: “Todo el proceso que tenemos de cuando empezamos en el UNCAF ahora es nuestro peor momento. Tenemos muchos lesionados“.

Y enumeró las importantes bajas que tiene de cara al Mundial 2025: “No hemos logrado recuperar a Ezequiel (Catuy), Mikel (Prado) se rompió los meniscos, Altamirano no sabemos si va a poder estar. López y (Héctor) Brías vienen de una inactividad importante. Tendremos estos 15 días para ponernos de la mejor forma posible. Las selecciones tienen estos momentos“.

La ausencia de Mikel Prado es una de las más dolorosas para el seleccionado canalero. Fue el goleador de Panamá en el Pre-Mundial anotando cuatro goles en tres encuentros disputados, los cuales le facilitaron el boleto hacia Qatar 2025.

Leonardo Pipino en el último entrenamiento de Panamá antes de viajar a Dubai.

La Sub-17 de Panamá viaja con dos semanas de anticipación. Antes de iniciar su participación en el Mundial, jugará tres amistosos en los Emiratos Árabes Unidos. Se medirá contra Burkina Faso, Uganda e Indonesia, tres seleccionados que clasificaron a la cita mundialista.

El calendario de Panamá antes del Mundial Sub-17.