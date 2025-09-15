Aníbal Godoy se convirtió en el panameño mejor pago en la Major League Soccer, luego de confirmar su fichaje a principios de este año por el San Diego FC. El capitán de Los Canaleros está dentro de los 10 más valorados en su equipo con un salario promedio para la plantilla.

Son cerca de 400 mil dólares al año los que percibe Aníbal Godoy para defender la camiseta del equipo que está haciendo su debut en la MLS en 2025. Está lejos de lo que recibe la figura del plantel, Hirving Lozano, quien cobra cerca de ocho millones al año.

Godoy ha sido uno de los grandes exponentes de Panamá en el fútbol de los Estados Unidos. Lo mismo ocurre con José Caballero, que lleva la bandera panameña a lo más alto del béisbol con los New York Yankees.

En la actualidad, el nacido en la provincia de Los Santos se ha ganado la titularidad en el equipo considerado el más grande de la Major League Baseball. Fue una de las figuras en la derrota de este sábado por 6-4 ante los Red Sox y se perfila para quedarse con el puesto de campocorto, ya que Anthony Volpe debió ausentarse por un desgarro.

En comparación con José Caballero, pelotero panameño que se ha convertido pilar fundamental en el mejor equipo de la MLB, Godoy no está tan lejos en cuanto a los números que obtienen anualmente por sus respectivos salarios.

Cuánto gana Chema Caballero en los New York Yankees de la MLB

Según la información del portal Spotrac, Caballero gana una cifra cercana a los 800 mil dólares por temporada. Cabe mencionar que se unió a los New York Yankees en agosto, tras ser cambiado en julio desde los Tampa Bay Rays. De acuerdo a lo que informó la MLB, Chema “estará bajo control del equipo hasta el final de la temporada 2029“.