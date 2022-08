A partir de esta semana sigue toda la pasión de las Grandes Ligas apostando por tu equipo favorito entre los Red Sox vs. Yankees desde el Fenway Park. A continuación, te contamos cómo apostar a través de Codere para esta gran rivalidad en la MLB.

Red Sox vs. Yankees: apuesta por tu equipo favorito en la máxima rivalidad de la MLB

El béisbol de las Grandes Ligas no se detiene y esta semana continúa la máxima rivalidad desde el Fenway Park cuando midan fuerzas los Red Sox y los Yankees. Comenzando este viernes 12 de agosto, luego el sábado 13 y culminando el domingo 14 de este mes. Serán tres encuentros apasionantes desde la casa de los Medias Rojas.

Red Sox vs. Yankees: histórica rivalidad

Si bien están algo lejos de alcanzar los encuentros de los años 2003-2004, cuando un simple partido de béisbol se transformaba en una batalla histórica, al final siempre brindaba un gran espectáculo en el mundo de este deporte. A un partido entre los Red Sox y los Yankees, nunca hay que bajarle el precio. En esta oportunidad, la serie la dominan los Yankees con un saldo de 6-4 sobre los Medias Rojas de Boston.

Red Sox vs. Yankees: cómo va la serie entre ambos

Además, el récord histórico de enfrentamientos entre ambos equipos lo dominan los Yankees con un saldo a favor de 1227 sobre 1011 de los Red Sox. Aaron Judge, como mejor jugador en la actualidad, buscará sacar la cara por los Bombarderos del Bronx. Mientras que Rafael Devers, hará lo propio defendiendo el uniforme de los Medias Rojas de Boston en casa desde el Fenway Park.

