Toda Panamá consternada por la sentencia que lanzaron sobre la renovación de Thomas Christiansen: “¿Para qué?”

Panamá recibió una sentencia con la que puso en pausa su felicidad por lograr la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Con el objetivo cumplido, algunas de las cuestiones más finas comenzaron a analizarse. Todos están bajo la gran lupa.

Si bien los canaleros alcanzaron el boleto directo, su rendimiento en Eliminatorias al Mundial 2026 no fue el deseado por muchos de sus aficionados. Las críticas no se hicieron esperar. Algunos pusieron en duda el puesto de Thomas Christiansen.

A esa corriente se sumaron muchos especialistas, tal como Luis Tejada. Con cierta mesura, aunque sin dejar de lado la pasión que lo une a la Selección Nacional, El Diablo dijo que la renovación de Christiansen debe estar sujeta a resultados.

ver también “Revancha en Europa”: Adalberto Carrasquilla confirma la noticia que todo Panamá esperaba antes del Mundial 2026

Panamá en vilo: Luis Tejada puso en duda la renovación de Thomas Christiansen

“Voy a ser honesto. La vez pasada también me preguntaron si debía renovar su contrato cuando fracasó en las Eliminatorias a Qatar. Ahora, la clasificación fue más fácil, porque no están los tres grandes. El director que llegue a la Selección debería clasificar a Panamá al Mundial. Yo lo dije, y me decían que no”, afirmó.

“Podíamos lograr esa anhelada segunda participación en un Mundial, porque los grandes no están. Hay que esperar a los resultados del Mundial para ver si se le puede renovar o no se le puede renovar, porque el contrato de él es hasta que se termine este. Si no hace un buen trabajo ¿Para qué le vamos a renovar?”, aseveró.

“Muchos dicen que ha hecho un buen trabajo, pero acá no se dan cuenta de que el recurso humano que tiene Christiansen, no tuvo la suerte ni Julio, ni muchos de los entrenadores. Él sí la tiene. Es una camada que viene de abajo, a estos jugadores los formamos nosotros, los técnicos panameños. Después se van para afuera”, finalizó.

Publicidad