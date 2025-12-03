Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Toda Panamá consternada por la sentencia que lanzaron sobre la renovación de Thomas Christiansen: “¿Para qué?”

Una figura del fútbol de Panamá dejó una sentencia inesperada sobre el futuro de Thomas Christiansen en la Selección Nacional.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Dura sentencia en Panamá contra la renovación de Thomas Christiansen.
© RRSSDura sentencia en Panamá contra la renovación de Thomas Christiansen.

Panamá recibió una sentencia con la que puso en pausa su felicidad por lograr la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Con el objetivo cumplido, algunas de las cuestiones más finas comenzaron a analizarse. Todos están bajo la gran lupa.

Si bien los canaleros alcanzaron el boleto directo, su rendimiento en Eliminatorias al Mundial 2026 no fue el deseado por muchos de sus aficionados. Las críticas no se hicieron esperar. Algunos pusieron en duda el puesto de Thomas Christiansen.

A esa corriente se sumaron muchos especialistas, tal como Luis Tejada. Con cierta mesura, aunque sin dejar de lado la pasión que lo une a la Selección Nacional, El Diablo dijo que la renovación de Christiansen debe estar sujeta a resultados.

“Revancha en Europa”: Adalberto Carrasquilla confirma la noticia que todo Panamá esperaba antes del Mundial 2026

ver también

“Revancha en Europa”: Adalberto Carrasquilla confirma la noticia que todo Panamá esperaba antes del Mundial 2026

Panamá en vilo: Luis Tejada puso en duda la renovación de Thomas Christiansen

“Voy a ser honesto. La vez pasada también me preguntaron si debía renovar su contrato cuando fracasó en las Eliminatorias a Qatar. Ahora, la clasificación fue más fácil, porque no están los tres grandes. El director que llegue a la Selección debería clasificar a Panamá al Mundial. Yo lo dije, y me decían que no”, afirmó.

“Podíamos lograr esa anhelada segunda participación en un Mundial, porque los grandes no están. Hay que esperar a los resultados del Mundial para ver si se le puede renovar o no se le puede renovar, porque el contrato de él es hasta que se termine este. Si no hace un buen trabajo ¿Para qué le vamos a renovar?”, aseveró.

“Muchos dicen que ha hecho un buen trabajo, pero acá no se dan cuenta de que el recurso humano que tiene Christiansen, no tuvo la suerte ni Julio, ni muchos de los entrenadores. Él sí la tiene. Es una camada que viene de abajo, a estos jugadores los formamos nosotros, los técnicos panameños. Después se van para afuera”, finalizó.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Lo celebra Christiansen: Joven promesa de Panamá da el gran salto en Europa antes del Mundial 2026
Panama

Lo celebra Christiansen: Joven promesa de Panamá da el gran salto en Europa antes del Mundial 2026

"Quiere a Christiansen": conmoción en Panamá por la noticia bomba que llega desde Europa
Panama

"Quiere a Christiansen": conmoción en Panamá por la noticia bomba que llega desde Europa

“Quieren jugar con Panamá”: Thomas Christiansen recibe el mensaje que no esperaba
Panama

“Quieren jugar con Panamá”: Thomas Christiansen recibe el mensaje que no esperaba

El antecedente que puede condenar a Herediano
Costa Rica

El antecedente que puede condenar a Herediano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo