Mientras Michael Amir Murillo se prepara para disputar las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf, desde Europa llegó una notificación que puede peligrar su futuro. El lateral del Olympique de Marsella es uno de los líderes del equipo, pero una decisión de último momento del conjunto francés podría cambiarlo todo.

A horas de la finalización del mercado de fichajes en Europa, Marsella envió una oferta por uno de los futbolistas que puede ocupar la posición del lateral de la Selección de Panamá.

Benjamín Pavard se unirá al Olympique de Marsella por una temporada

Se trata de Benjamín Pavard, campeón del mundo en Rusia 2018 y que actualmente se desempeña en el Inter de Milán. Según la información del periodista Fabrizio Romano, el acuerdo ya está hecho, por lo que será cuestión de horas para que el francés se una al Marsella.

El equipo de la Ligue 1 lo tendrá hasta junio de 2026, con una opción de compra no obligatoria de 15 millones de euros. El francés ocupa habitualmente la misma posición que el panameño. Su recorrido y su actualidad con el equipo nerazzurro podrían ser una preocupación en la participación de Murillo.

La imagen que compartió Fabrizio Romano para confirmar el fichaje de Pavard.

Además, Marsella le cubrirá el salario al defensor francés, lo que deja en evidencia las intenciones que tienen de contar con él. Ahora todo quedará en las decisiones tácticas y técnicas de Roberto De Zerbi. ¿Pavard correrá de la titularidad a Murillo o ambos serán parte?

Uno de los aspectos que podría darle tranquilidad al lateral panameño es que Benjamín Pavard se desempeñó como defensor central durante su estadía en Milán. Sin embargo, el francés lo hacía por el costado derecho en una línea de tres centrales. Por eso, habrá que esperar a la decisión del técnico italiano.

Más problemas para Michael Amir Murillo en Marsella

Después de que Fabrizio Romano confirme el fichaje de Pavard, el Olympique Marsella comunicó oficialmente la contratación de Emerson Palmieri, quien llega desde el West Ham.

El nacido en Brasil se desempeña como lateral izquierdo, misma posición que ocupó Murillo en el último juego contra Olympique Lyon debido a la contratación de Timothy Weah, quien jugó por la banda derecha. Estos tres movimientos complican directamente al panameño, que tendrá que luchar más de lo habitual por un lugar en el equipo.