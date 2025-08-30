Es tendencia:
Se va a Alemania: figura de la selección sorprende a Panamá con un fichaje que nadie tenía en los planes

La Canalera se asombró al conocer el salto de esta figura rumbo a un equipo del fútbol alemán.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Todos en Panamá celebran el inesperado salto de una figura al fútbol de Europa.
© rrssTodos en Panamá celebran el inesperado salto de una figura al fútbol de Europa.

Panamá entera se sorprende con el fichaje inesperado de una figura actual de la Selección Nacional. Su próximo destino es el fútbol de Alemania. Nadie pensó en el salto que se concretó casi en silencio. Otra estrella canalera brillará en Europa.

Se trata de Schiandra González, la mediocampista panameña que arribó en estas últimas horas al deporte alemán. Lo hizo para vestir los colores del FFC Turbine Potsdam, equipo que lleva su recorrido en la segunda división femenina del país.

Panamá entera celebra el salto de Schiandra González hacia el fútbol de Alemania (RRSS).

La centrocampista, quien supo ser mundialista, tiene 30 años y arribó al equipo del ascenso europeo tras un breve pero exitoso paso por el Santa Fe FC. Todas y cada una de las muestras de cariño se notaron a través de las redes sociales.

Compartirá vestidores con Lineth Cedeño, después de haberse hecho con dos de los trofeos más importantes de su carrera. González se ganó el respeto de todos tras levantar el trofeo de la Primera División y la Copa Interclubes Uncaf en 2024.

Es oficial: Michael Amir Murillo recibe la notificación de UEFA que pone a Panamá en lo más alto

Es oficial: Michael Amir Murillo recibe la notificación de UEFA que pone a Panamá en lo más alto

Panamá se hunde en locura: Michael Amir Murillo recibió una noticia que lo condena

Michael Amir Murillo es uno de los jugadores que cobró mayor importancia en el corazón de los aficionados. Thomas Christiansen no es el único que lo considera como una gran figura. Sus compañeros también lo valoran como una estrella.

Lo mismo sucede con el polivalente futbolista en Olympique Marsella, equipo en el que brilla por segunda temporada y donde sueña con levantar una Champions League de la UEFA. Está cada vez más cerca de dar inicio al más alto anhelo.

Panamá deposita su confianza en Michael Amir Murillo (COS).
Por eso y mucho más, se esperaba que en el FIFA 26 su carta tenga un valor que se muestre muy por encima de los 74 puntos del FC25. Finalmente, se conoció que la misma solo alcanzará los 76, cuando se estimaba que fuera más de 80.

