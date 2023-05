El futuro de Fidel escobar, en los últimos días, se ha convertido en una gran incertidumbre. Lo que parecía una permanencia segura en el Deportivo Saprissa, cada vez se comienza a complicar más, y es que el Junior de Barranquilla insiste en querer llevárselo.

Sin embargo, el Monstruo Morado no se lo pondrá sencillo a los Rojiblancos, debido a que se trata de una de sus piezas más importantes en el once inicial. Aunque pese a ello, el deseo de “Bolillo” Gómez, continúa siendo llevárselo a las filas del cuadro barranquillero. Incluso, se rumorea que Ismael Díaz también está siendo sondeado por el ex entrenador de la Selección de Panamá.

El valor de Fidel Escobar en el mercado

A día de hoy, según los datos de Transfermarkt, Fidel Escobar tiene un valor en el mercado de 225 mil euros. Quiere decir que cualquier club que busque hacerse con los servicios del central, tendría que pagar dicha cifra o alrededor de ella.

Cabe destacar que Escobar renovó su contrato con Deportivo Saprissa hasta el 2025, por lo que está lejos de marcharse gratis de la institución. De esta manera, la directiva Morada tendría libertad de tasar un precio conveniente para ellos.

Hasta el momento, el Junior es el único equipo interesado en Fidel Escobar y su salida dependerá de la decisión del jugador. Aunque también se debe tomar en cuenta la influencia que podría tener “Bolillo”, considerando que él fue el que lo debutó en la selección mayor de Panamá.