Lo ganó todo en el Real Madrid de los Galácticos, fundó un club y acaba de fichar a dos seleccionados de Panamá

Muchas veces, los caminos del fútbol profesional son tan imprevisibles como fascinantes. Una mezcla que, en esta ocasión, tiene como protagonistas a dos jugadores que fueron parte de la Selección de Panamá.

El más reconocido es Martín Morán, convocado por Thomas Christiansen por última vez para el amistoso que la Marea Roja perdió 2-0 contra Argentina, la flamante campeona del mundo, en 2023. Pero de la historia también forma parte Carlos Hernández, quien sumó varios minutos en el último Premundial Sub-20.

Los dos mediocampistas panameños terminaron siendo fichados por el mismo equipo y desarrollando, de esta forma, una suerte de vínculo lejano con Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Míchel Salgado, ex gloria de Real Madrid, se refuerza con dos panameños para su equipo

Martín Morán y Carlos Hernández acaban de convertirse en nuevos futbolistas del Fursan Hispania FC de la Tercera División de Emiratos Árabes Unidos. El club fue fundado por Míchel Salgado, quien entre 1999 y 2009 ganó once títulos con Real Madrid, además de conformar aquel equipo de los “Galácticos” que fascinó al mundo.

ver también “En eso tiene ventaja”: figura de la Selección de Panamá marca la gran diferencia entre Bolillo Gómez y Thomas Christiansen

El proyecto de Salgado —actual seleccionador Sub-15 de Arabia Saudita— comenzó como una academia formativa para juveniles llamada Spanish Soccer School, pero no fue hasta 2020 que se convirtió en una institución. Recordemos que el ex lateral de los Merengues tiene su ligazón con Panamá, ya que en 2018 jugó un partido con CAI y fue campeón del Torneo Clausura.

Publicidad

De allí salió Hernández, quien finalizó su etapa en Racing Club de Montevideo tras tener poco rodaje. Y ahora desembarcará en Dubai con apenas 20 años junto a Morán, de 24, también con pasado Vikingo, que viene de quedar libre de Septemvri Sofia de Bulgaria. Allí, anotó un gol en 23 partidos (1.288 minutos).

Publicidad

Míchel Salgado fue uno de los grandes referentes de Real Madrid. (Foto: AFP)

Publicidad

Míchel Salgado, toda una institución en Real Madrid

A principios de milenio, Salgado pasó de Celta de Vigo a Real Madrid para escribir una historia repleta de gloria por el carril derecho. En total, jugó 371 partidos, marcó 5 tantos y dio 25 asistencias. Además, ganó once títulos:

2 Copas de Europa

1 Copa Intercontinental

1 Supercopa de Europa

4 Ligas

3 Supercopas de España

Publicidad