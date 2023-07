La Final de la Copa Oro 2023 ya está escrita con un enfrentamiento entre Panamá y México, luego de que ambos vencieran a sus rivales de turno en las semifinales del torneo. Ahora, definirán al campeón, el próximo domingo 16 de julio, en un duelo entre Thomas Christiansen y Jaime Lozano.

El Tri llegó a las instancias finales de la mano de un Lozano que actuó como interino y ha dejado buenas sensaciones en el elenco mexicano, logrando ganarle de forma contundente a Jamaica, este miércoles. Ahora, se medirá a un Christiansen que está llevando un proceso interesante con La Roja, convirtiéndolos, de a poco, en protagonistas en Concacaf.

Por dicha razón, el técnico de la selección mexicana aplaudió en conferencia de prensa, el trabajo de su siguiente rival que, a pesar de que Estados Unidos pudo haber sido “la Final soñada”, el cuadro centroamericano realizó un gran trabajo para llegar a dichas instancias.

Declaraciones de Jaime Lozano

“Normalmente, la Final soñada suele ser Estados Unidos vs. México, pero a mí eso no me importa, eso es lo menos importante para mí en este momento. El objetivo sigue siendo el mismo. Si Panamá está en la final es porque lo hizo un poco mejor que Estados Unidos”, expresó el estratega.

“Lo que ha ayudado a Panamá es el proceso. Panamá puede competirle a cualquier equipo. Me gusta cómo juega y lo que hace su técnico (Christiansen)”, sentenció Lozano