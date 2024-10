La Selección de Panamá sabe que deberá enfrentarse en los cuartos de final a la Selección de Costa Rica, tras finalizar la fase de grupos de la Liga de Naciones Concacaf. Los de Thomas Christiansen vienen de caer ante Estados Unidos y Canadá en la última fecha FIFA y no llegarán de la mejor manera.

Una de las figuras más cuestionadas del seleccionado canalero fue José Fajardo, a pesar de haber convertido un gol en la derrota por 2-1 ante los canadienses. El delantero panameño falló varias oportunidades, especialmente contra Estados Unidos, y se llevó varias apreciaciones negativas por su ineficacia.

Una de las críticas que más sufrió el atacante, que se desempeña en la Universidad Católica de Ecuador, fue la falta de consistencia en la cantidad de llegadas al área rival que desperdicia y que no logra transformarlas en gol. Más allá de los cuestionamientos, en Panamá lo compararon con una de las grandes estrellas que tiene hoy Brasil, como lo es Vinicius Junior.

La razón por la que comparan a Vinicius Junior con José Fajardo

En defensa de las opiniones negativas que recibió Fajardo, el periodista panameño Fufo Quirós destacó su promedio de gol con Los Canaleros y lo comparó con Vinicius, quien es el gran candidato a quedarse con el Balón de Oro, pero que no está teniendo un buen momento con su país.

“Nosotros pensamos que somos Brasil y le estamos exigiendo a todos nuestros delanteros que toda pelota que tengan, la meta. Todo delantero va a fallar. José Fajardo tiene 14 goles en 53 partidos. Vinicius tiene 5 goles en 35 partidos con Brasil“, comenzó argumentando su comparación el periodista de El Marcador TV.

Por esta razón, lo ubicó entre los mejores de la historia: “José Fajardo es uno de los mejores delanteros que hemos tenido en la historia de Panamá. Solo Luis Tejada es uno de los que tiene mejor promedio de gol que él. Seamos serios. Es nuestro mejor delantero. Contra Estados Unidos la metió y lo eliminó”.

Además, explicó el por qué de dicha comparación: “Lo comparo con Vinicius porque no pudo con Costa Rica. El supuesto Balón de Oro no pudo con un man de 19 años. Panamá no es Argentina, no es Ecuador y se le critica. Por eso a mí me molesta. En este país nada más sabemos criticar“.