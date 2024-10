La gran victoria de Costa Rica ante Guatemala por 3-0 permitió que los Ticos finalizaran como el mejor equipo de la fase de grupos de la Liga de Naciones Concacaf. Los de Claudio Vivas lograron el pase a los cuartos de final y ahora deberán medirse ante Panamá.

Los Canaleros, que ya esperaban en esta instancia gracias a que se ubican dentro de los cuatro primeros del ranking Concacaf, vienen de caer en la reciente fecha FIFA ante Estados Unidos por 2-0 y frente a Canadá por 2-1.

El cruce entre Costa Rica y Panamá será el único entre seleccionados centroamericanos. En la previa a la serie de cuartos de final, que será de ida y vuelta en noviembre, desde la prensa panameña le restaron importancia el hecho de enfrentar a Los Ticos.

La dura sentencia sobre Costa Rica desde Panamá

Acostumbrado a encender la polémica con sus análisis, el periodista panameño José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba, disminuyó al seleccionado tico y aseguró que los dirigidos por Thomas Christiansen se enfrentarán a “un equipo que no juega nada“.

“Con Costa Rica enfrente tenemos un pastelito, cero miedo. Se jactan de que tienen jerarquía, de que tienen historia, pero no quieren aceptar que Panamá es papá a nivel selección de los ticos. Volvió Papamá. Nos enfrentaremos a un hijo, a un equipo que no dice nada y que Panamá tiene que vencer”, sentenció Chepe Bomba en el programa El Marcador TV.

Y agregó: “¿Historia? Ahí en las bibliotecas están los libros de historia. Hoy Costa Rica no es más que Panamá. Sería un fracaso que Panamá no esté en el Final Four y que quede eliminada ante este equipucho que no tiene nada de nada”.

¿Cuándo juegan Costa Rica y Panamá por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf?

La ida de los cuartos de final entre Costa Rica y Panamá, con los Ticos como locales, será el próximo 14 de noviembre, mientras que la vuelta se jugará el 18 de noviembre.