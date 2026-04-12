Insólito escándalo en Alianza FC: Jair Palacios acusa a su propio jugador de corrupción y exige una “investigación”

Un verdadero terremoto sacude el vestuario del Alianza FC en Panamá. El empate 1-1 en el “Clásico Viejo” frente a Plaza Amador pasó rápidamente a un segundo plano luego de que el técnico Jair Palacios decidiera apuntar de forma directa contra uno de sus dirigidos: Ricardo Mitre.

El estratega colombiano de 57 años se plantó ante las cámaras y dejó clarísimo que la jugada que les costó el partido no le pareció un simple accidente futbolístico.

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La mano que nadie entendió

Alianza tenía el partido donde quería. Ganaban 1-0 un choque durísimo por el liderato de la Conferencia Este y el reloj ya marcaba el minuto 72. Sin embargo, tras un centro al área que no llevaba una presión asfixiante, el volante Ricardo Mitre protagonizó una acción insólita: levantó el brazo de una forma totalmente antinatural y golpeó la pelota en su propia área.

La mano que le costó el triunfo a Alianza FC (Youtube).

El árbitro, que estaba cerca de la jugada, pitó la pena máxima sin dudarlo. Plaza Amador no perdonó desde los once pasos y selló el empate definitivo que dejó al banquillo aliancista prendido fuego.

“Es evidente, es descarado…”

Normalmente, en estos casos el técnico se guarda el enojo para el camerino y protege al jugador ante la prensa. Palacios hizo exactamente lo contrario. Al ser abordado por la transmisión de Deportes RPC tras el pitazo final, destrozó a su jugador en televisión nacional.

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“El penal es claro, es evidente que le metió la mano a la pelota. Ahora voy a investigar por qué lo hizo, porque es evidente, es muy descarado… ¿Qué le voy a reclamar al árbitro si el penal es clarísimo? ¿Cómo le va a meter la mano de esa manera en un partido tan cerrado?”, soltó el cafetero.

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“Yo no las entiendo, yo no trago entero. Ese jugador tiene que estar en investigación. ¿Por qué hace eso a esta hora en un juego así? Esto trae sus consecuencias y las va a tener. Disculpa que yo sea tan sincero, pero yo soy un tipo franco“, sentenció el entrenador, dejando a su propio equipo sumido en un escándalo pocas veces visto.

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En síntesis

Al minuto 72, Ricardo Mitre regaló un penal inexplicable tras levantar la mano en su propia área, costándole el triunfo al Alianza FC.

Jair Palacios, su técnico, no lo defendió. Calificó la acción de “descarada” y expuso al jugador en vivo.

Palacios exigió una investigación sobre Mitre, dejando entrever posibles motivos oscuros detrás de la jugada.