El impactante testimonio de José Calderón que lo tuvo al borde del retiro

José De Jesús Calderón es uno de los integrantes de la generación dorada de la Selección de Panamá, que fue parte de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y que aunque no tuvo minutos peleó un puesto con los históricos Jaime Penedo y Luis Mejía.

Aunque Chepo no la pasó bien en sus últimos años de carrera, por lo menos desde su vinculación por Comunicaciones en el 2020, así como su efímero paso por Cobán Imperial y su regreso a San Francisco de su país fueron pasos que no fueron como esperaba e incluso lo hizo pensar en el retiro.

El cambio de José Calderón al llegar a Xelajú

El 2022 fue diferente para el panameño, porque según lo ha contado en varias ocasiones, pensaba en dejar el futbol, pero apareció Amarini Villatoro, quien lo contactó para llegar a Xelajú MC y tras convencerlo tomó la decisión de volver al futbol de Guatemala.

“No quería saber nada de futbol antes de venir a Xelajú, pero me dieron la oportunidad de volver a ser jugador, hemos sido campeones dos veces en dos años, en cinco torneos, aparte que tengo a mi familia acá y es una gran motivación, no he viajado en Panamá en un año, pero ahora sí iré a ver a mi familia, le dedico el título a mi papá que acaba de ser su cumpleaños”, afirmó.

Calderón tiene dos años y medio de estar en el país chapín defendiendo los colores de Xelajú, en el que se ha convertido en uno de los referentes, figuras y capitanes, incluso levantó la copa el fin de semana en la final del Torneo Apertura 2024 y tiene renovado su contrato para final de temporada.

El portero panameño se siente identificado con Guatemala, incluso uno de sus hijos nación en dichas tierras. A nivel de clubes ha jugado para los súper chivos, Cobán Imperial, Comunicaciones, Guastatoya, Heredia y Coatepeque.

