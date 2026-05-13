Las mejores camisetas de la historia de Alajuelense

Descubre cuáles son las mejores camisetas en la historia de Alajuelense, desde diseños clásicos hasta ediciones icónicas que marcaron época.

A lo largo de su historia, Liga Deportiva Alajuelense ha lucido camisetas que quedaron grabadas en la memoria de la afición rojinegra, no solo por su diseño, sino también por los momentos históricos que representaron dentro y fuera de la cancha.

Desde uniformes clásicos hasta ediciones conmemorativas, cada camiseta ha formado parte de la identidad y tradición de uno de los clubes más grandes de Costa Rica.

En esta lista repasamos cinco de las mejores camisetas que ha tenido Alajuelense a lo largo de los años, tomando en cuenta su impacto entre los aficionados, su valor histórico y los detalles que las convirtieron en piezas inolvidables.

Algunas marcaron épocas doradas del club, mientras que otras se transformaron en verdaderos objetos de colección para los seguidores manudos.

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Las camisetas más icónicas de Alajuelense que marcaron época

Desde Fútbol Centroamérica presentamos las que, para nosotros, son las cinco mejores camisetas de Liga Deportiva Alajuelense, elegidas por su diseño, historia, impacto en la afición y el legado que dejaron en el club rojinegro.

5) Alajuelense: Camiseta de local temporada 2024/2025

La camiseta local de Liga Deportiva Alajuelense para la temporada 2024/2025, elaborada por Umbro, mantiene la esencia rojinegra del club con sus tradicionales franjas verticales.

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El diseño rinde homenaje a Alejandro Morera Soto, incorporando detalles especiales como un estampado sutil alusivo a la identidad manuda, acabados en negro con una fina línea blanca y la frase “El Mago del balón” en el interior del cuello.

Alajuelense: Camiseta de local temporada 2024/2025

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4) Alajuelense: Camiseta de local 1996-1997

La camiseta de local de Liga Deportiva Alajuelense para la temporada 1996-1997 quedó marcada como una de las más recordadas en la historia del club, al representar el inicio de la alianza con la marca estadounidense Nike.

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El uniforme mantuvo las tradicionales franjas verticales en rojo y negro, conservando la esencia rojinegra que caracteriza a la institución manuda.

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Alajuelense: Camiseta de local 1996-1997

Además, esta indumentaria destacó por lucir en el pecho el patrocinio de Mutual Alajuela y por incorporar el icónico logo “Swoosh” de Nike bordado en la camiseta.

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El uniforme comenzó a utilizarse a mediados de 1996 y tuvo pequeñas variaciones hasta 1998, convirtiéndose en una pieza muy valorada por los aficionados de Alajuelense.

3) Alajuelense camiseta local de 2024

La camiseta local de Alajuelense para la Copa Centroamericana 2024 mantuvo la identidad clásica del club con sus franjas verticales rojas y negras, bajo la confección de Umbro.

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Además, incorporó los parches oficiales de la Concacaf y detalles dorados en los números, como homenaje a su condición de campeón regional.

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Alajuelense camiseta local de 2024

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2) Alajuelense: La camiseta blanca de visitante de 1997

La camiseta blanca de visitante de Liga Deportiva Alajuelense utilizada en 1997 se convirtió con el paso de los años en una de las más emblemáticas y cotizadas entre los coleccionistas manudos.

Diseñada por Nike, durante la breve etapa en la que la marca estadounidense vistió al club, esta indumentaria destacó por su estilo elegante y diferente a los uniformes tradicionales de la época.

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Alajuelense: La camiseta blanca de visitante de 1997

El diseño presentaba una base completamente blanca, acompañada por una franja vertical en rojo y negro ubicada a un costado del frente, pasando detrás del escudo del club.

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Además, llevaba en el pecho el patrocinio de Mutual Alajuela, detalle que terminó convirtiéndola en una camiseta muy recordada por la afición rojinegra.

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1) Alajuelense: La camiseta conmemorativa del centenario 2019

La camiseta oficial conmemorativa del centenario de Liga Deportiva Alajuelense, presentada en 2019, fue diseñada por la marca Kelme como un homenaje a los 100 años de historia del club rojinegro.

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Su estilo rompe con las tradicionales franjas verticales para apostar por un diseño dividido en dos mitades, una roja y otra negra, inspirado en los uniformes clásicos utilizados durante las décadas de 1950 y 1970.

Lamiseta oficial conmemorativa del centenario de Liga Deportiva Alajuelense, presentada en 2019

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Además, la prenda destaca por su diseño limpio, sin publicidad comercial en el frente ni en la espalda, resaltando únicamente la identidad histórica de la institución.

También incorpora detalles dorados en el cuello y las costuras, junto con una edición limitada y numerada que la convirtió en una pieza especial para coleccionistas y aficionados manudos.