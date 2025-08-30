Con México a sus pies: Ismael Díaz causa alegría a Panamá y a Thomas Christiansen antes de unirse a la Selección Nacional

El delantero panameño Ismael Díaz fue la gran figura en la victoria del Club León, que derrotó 3-0 a Querétaro en la jornada 7 de la Liga MX. El atacante canalero, apodado el “Príncipe”, se despachó con un doblete que permitió a las Fieras sumar tres puntos clave y seguir escalando posiciones en la tabla.

El primer tanto de Díaz llegó al minuto 55, cuando tomó la pelota fuera del área y con un potente remate venció la estirada del guardameta rival, poniendo el 2-0 momentáneo en el marcador.

Su segunda anotación llegó tras aprovechar un rebote dejado por el arquero tras un disparo de un compañero, empujando el balón con facilidad para sellar el 3-0 definitivo.

Con esta actuación, el panameño confirma su gran momento en México. Ismael Díaz acumula ya cuatro goles en siete partidos disputados en la temporada, consolidándose como una de las piezas ofensivas más importantes del León en este arranque de torneo.

El doblete ha despertado elogios de la afición y de la prensa mexicana, que reconocen en el canalero a un futbolista determinante, capaz de cambiar el rumbo de un partido con su calidad y oportunismo frente al arco. El “Príncipe” responde con goles y empieza a ganar un papel protagónico en la ofensiva de las Fieras.

Ismael Díaz ilusiona a Panamá

Más allá de su éxito en la Liga MX, la actualidad del delantero también pasa por su selección. Díaz viajará este domingo para unirse a la Selección de Panamá, que afrontará una doble fecha crucial de la eliminatoria mundialista de la Concacaf.

El combinado canalero debutará el 4 de septiembre ante Surinam y luego recibirá el 8 de septiembre a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández. Con un Ismael Díaz en estado de gracia, la Roja suma confianza y potencia ofensiva de cara a un reto clave en su camino rumbo al Mundial.

