Tras no lograr concretar su salida del Houston Dynamo en la reciente ventana de transferencias, Adalberto Carrasquilla celebró su victoria como campeón de la US Open Cup, al vencer al Inter Miami. No obstante, su permanencia en tierras texanas podría llegar a su fin el próximo año. Según los registros de Transfermarkt, esto es lo que vale el futbolista centroamericano.

Indudablemente, Carrasquilla actualmente es uno de los jugadores más cautivadores en el ámbito futbolístico de Concacaf, gracias a su brillante desempeño en el campo. Su destacada actuación en la Copa Oro, coronada con el merecido reconocimiento como Mejor Jugador del Torneo, despertó el interés de diversos clubes durante la última ventana de transferencias.

¿Cuál es el valor de Adalberto Carrasquilla en el mercado?

Según los registros de Transfermarkt, el panameño Adalberto Carrasquilla actualmente tiene un valor en el mercado de 3 millones de dólares. Así que el equipo que quiera hacerse de los servicios del canalero, deberá pagar cerca de esa cifra.

Es válido recordar que en la última instancia de mercado de pases, el nombre del talentoso centrocampista fue vinculado con el prestigioso club Salzburg de Austria. in embargo, en las últimas horas previas al cierre de la ventana de transferencias, no se concretó dicho fichaje.

Mientras tanto y regresando a la actualidad, este es el presente de Carrasquilla: “Hay mucho pesimismo por la prensa de Houston. Jorge Campos, de Total USA, me decía que hasta enero llega. Saben que puede llegar una oferta de 8 o 10 millones. Hubo un equipo que ofreció entre 6 a 7 millones, pero el dueño no lo quiso vender. Creo que hasta enero llega”, expresó el periodista, José Ángel Rodríguez.”