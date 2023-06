La fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los dos certámenes más importantes a nivel clubes de la Conmebol, ha concluido este último jueves 29 de junio por la noche. Aquello le pone punto final a la participación de numerosos clubes, en los que militan varios legionarios panameños.

Ervin Zorrilla es uno de ellos. El volante milita en Estudiantes de Mérida, elenco venezolano que quedó último en el Grupo H del segundo evento mencionado en el primer párrafo, aunque logró adjudicarse un triunfo histórico ante Fortaleza de Brasil en casa, que llegó gracias a un único gol marcado por el canalero.

“Fue un grupo bastante difícil, con equipos que estaban armados para inclusive pelear por la Libertadores. (…) Se logró algo importante, que era una victoria contra un gran equipo que acabó primero, dejando ese sabor de boca de que podríamos haber hecho algo más, pero el fútbol a veces es un poco injusto. Ya queda de experiencia que en estos torneos no se pueden cometer tantos errores, creo que eso nos afectó para poder clasificar“, analizó el jugador en exclusiva con Fútbol Centroamérica.

En cuanto a sus sensaciones tras una primera temporada en el extranjero, señaló: “Me he sentido muy bien. Estuve en muchos clubes de Panamá, deseaba mucho salir para a ver como me iba y creo que, gracias a dios, me ha ido bien. He podido adaptarme al fútbol venezolano rápidamente con lo lindo de tener una experiencia internacional. Siento que, a pesar de todo, nos ha ido bien y me ha servido personalmente para seguir creciendo“.

Selección de Panamá: crecimiento, presente y próximos objetivos

La Selección de Fútbol de Panamá ha empezado con el pie derecho su participación en la Copa Oro 2023 al derrotar por 2-1 a Costa Rica. En relación a ello, Zorrilla manifestó: “No es mentira de que Panamá ha crecido mucho en tan poco tiempo. Para mí, hoy por hoy, es de las más fuertes de Centroamérica. Lo pudimos ver contra un gran rival, que era Costa Rica, que por historia tiene muchos mundiales. Panamá demostró que tiene muy buen equipo para meterse en otro Mundial y quedar campeón en la Copa Oro“.

En relación a esa última apreciación, sostuvo: “Por la mentalidad de los jugadores que conozco y lo que he visto del técnico, el objetivo de ellos es quedar campeón. Tienen equipo, tienen muy buen cuerpo técnico, muy preparado. La verdad, demostraron en este partido (contra los ticos) que están para ser campeones“.

La aspiración de llegar a la Selección y la ausencia de nacidos en el extranjero

A unas calles del icónico Obelisco, frente a las cámaras de Fútbol Centroamérica, Zorrilla confesó que debutar con la Selección Nacional es uno de sus grandes anhelos: “Tengo mucha fe de que si hago las cosas bien, puedo recibir el premio, de llegar a una selección. El sueño de todo futbolista es representar a la Selección, pero sabemos que hay compañeros que están en un gran nivel. Mi pensamiento es darlo todo y recibir esa premiación. Está en mis aspiraciones“.

En cuanto a la ausencia de convocados nacidos en el extranjero, tendencia que ha caracterizado a otros elencos de la subregión como El Salvador o Guatemala, opinó: “Puede ser importante el tema de nacionalización, pero creo que en Panamá hay mucho talento. No creo que ahora sea necesario, porque vas a Panamá y todo tipo de jugadores. No necesitamos eso, sino potenciar lo que tenemos y lograr buenos resultados“.

La diferencia de los clubes panameños con la selección

Si bien el combinado patrio ha logrado resultados más que interesantes en el último término, colándose entre los mejores de Concacaf, lo cierto es que a nivel clubes no han podido dar la talla en ese mismo lapso. En los últimos cuatro años, los que sucedieron a su histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018, solo un elenco canalero accedió a la Concachampions (Tauro FC en 2022).

“Cuando el jugador panameño sale, recibe un trato diferente, eso lo potencia mucho más, lo ayuda a mejorar mucho. Además, tiene muchas condiciones, solo falta potenciarla. Eso es lo que pasa cuando salen, siendo algo que se nota cuando llegan a la Selección, hacen gran diferencia. Eso es lo que ayuda a la Selección a marcar diferencia en Centroamérica, por lo que tocará seguir haciendo crecer la liga local, que es lo que buscan los directivos y van en buen camino. Comparada con la de antes, ahora ha mejorado mucho la liga. Esperemos que en el plano internacional los equipos panameños den lo mejor“, completó Zorrilla.

La entrevista completa de Ervin Zorrilla con Fútbol Centroamérica