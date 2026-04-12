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Chelsea 0-0 Manchester City EN VIVO: Gol anulado a Marc Cucurella – minuto a minuto del partido decisivo por la Premier League 2026

Chelsea vs. Manchester City: no te pierdas a continuación las incidencias, goles y momentos clave del partido en la Premier League.

34´ ¡El City responde!

Gran jugada colectiva por la banda izquierda en donde tras un centro atrás Bernardo Silva sacó un remate incómodo que encontró bien ubicado al guardameta Robert Sánchez.

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30´ ¡Donnarumma salvador!

Con dos intervenciones el arquero italiano es el jugador que más se ha destacado en estos últimos minutos para el Manchester City. 

24´ Todavía no se sacan diferencias

El partido se ha convertido en un ida y vuelta pero sin muchas llegadas reales de peligro. Sigue empatando sin goles Chelsea y Manchester City. 

15´ ¡Se salvó el City!

Marc Cucurella se proyectó en ataque y había anotado el primero del partido para Chelsea, pero fue anulado por posición adelantada. Siguen las acciones igualadas (0-0)

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6´ ¡Responde el Chelsea!

Cole Palmer generó la primera jugada de peligro para el Chelsea con un remate que se fue desviado luego de una gran individualidad. 

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3´ ¡Manchester City domina!

Primeros minutos del partido y el equipo de Pep Guardiola domina el encuentro a través de la posesión de la pelota, acercándose al área rival. 

¡Empieza el partido!

Comienzan los primeros 45 minutos.

¡La llegada del Chelsea a su casa!

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¡Así llegó el Manchester City al estadio!

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¡Últimos enfrentamientos entre ambos!

Últimos duelos entre Chelsea y Manchester City (Premier League)

  • Manchester City 1-1 Chelsea (2026)
  • Manchester City 3-1 Chelsea (2025)
  • Manchester City 2-0 Chelsea (2024)
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Las bajas del Manchester City

Las ausencias del Manchester City para este compromiso:

  • Joško Gvardiol – Fractura de tibia
  • Rúben Dias – Lesión en el muslo

Las bajas del Chelsea

Las ausencias del Chelsea para este compromiso:

  • Levi Colwill – Rotura del ligamento cruzado
  • Reece James – Lesión en el muslo
  • Trevoh Chalobah – Lesión de tobillo
  • Filip Jørgensen – Operación de ingle
  • Jamie Gittens – Lesión en el muslo
  • Caleb Wiley – Lesión del aductor
  • Enzo Fernández (suspendido)

¡El once del Chelsea!

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¡El once del Manchester City!

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¿Cómo llega el Manchester City?

El Manchester City llega al duelo ante el Chelsea en un gran momento y con confianza alta, tanto en liga como en copas.

En la Premier League, el equipo de Pep Guardiola marcha en la 2ª posición con 61 puntos, todavía en la pelea por el título y con margen para presionar al Arsenal en la recta final.

Últimos resultados:

  • Manchester City 4-0 Liverpool (FA Cup) – clasificación contundente a semifinales
  • Arsenal 0-2 Manchester City (EFL Cup) – campeón del torneo.

De esta manera el City llega mucho más sólido que el Chelsea, con títulos recientes, goleadas importantes y metido de lleno en la lucha por la Premier.

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¿Cómo llega el Chelsea?

El Chelsea llega al duelo ante el Manchester City con un panorama irregular, aunque con un pequeño impulso reciente.

Actualmente, el equipo de Londres se ubica en la 6ª posición de la Premier League con 48 puntos, todavía en la pelea por puestos europeos, pero fuera de la zona de Champions League.

Últimos resultados:

  • Everton 3-0 Chelsea (Premier League)
  • Chelsea 0-3 PSG (Champions League)
  • Chelsea 7-0 Port Vale (FA Cup)
Premier League: Chelsea da la primera sorpresa del 2026

¡Domingo de Premier League!

Hoy el Chelsea estará recibiendo en Stamford Bridge al Manchester City en un duelo apasionante en la Premier League.

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Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Chelsea vs. Manchester City
© GettyChelsea vs. Manchester City

La Premier League nunca decepciona y hoy ofrece un duelo de alto voltaje entre Chelsea y Manchester City, un partido que puede marcar el rumbo del campeonato para el equipo de Pep Guardiola.

Tras la sorpresiva derrota del Arsenal en casa ante el Bournemouth (1-2), el City aparece con una gran oportunidad: aunque sigue segundo y está a nueve puntos de los Gunners, tiene dos partidos menos y aún debe enfrentarlos en un choque directo.

Por eso, el conjunto de Manchester City todavía depende de sí mismo para meterse de lleno en la pelea por el título.

Por otro lado, el Chelsea de Liam Rosenior llega con la necesidad urgente de sumar de a tres, ya que actualmente se encuentra fuera de los puestos de clasificación a la próxima Champions League.

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