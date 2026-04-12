La Premier League nunca decepciona y hoy ofrece un duelo de alto voltaje entre Chelsea y Manchester City, un partido que puede marcar el rumbo del campeonato para el equipo de Pep Guardiola.
Tras la sorpresiva derrota del Arsenal en casa ante el Bournemouth (1-2), el City aparece con una gran oportunidad: aunque sigue segundo y está a nueve puntos de los Gunners, tiene dos partidos menos y aún debe enfrentarlos en un choque directo.
Por eso, el conjunto de Manchester City todavía depende de sí mismo para meterse de lleno en la pelea por el título.
Por otro lado, el Chelsea de Liam Rosenior llega con la necesidad urgente de sumar de a tres, ya que actualmente se encuentra fuera de los puestos de clasificación a la próxima Champions League.
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