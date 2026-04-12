08:28hs ¿Cómo llega el Manchester City?

El Manchester City llega al duelo ante el Chelsea en un gran momento y con confianza alta, tanto en liga como en copas.

En la Premier League, el equipo de Pep Guardiola marcha en la 2ª posición con 61 puntos, todavía en la pelea por el título y con margen para presionar al Arsenal en la recta final.

Últimos resultados:

Manchester City 4-0 Liverpool (FA Cup) – clasificación contundente a semifinales

(FA Cup) – clasificación contundente a semifinales Arsenal 0-2 Manchester City (EFL Cup) – campeón del torneo.

De esta manera el City llega mucho más sólido que el Chelsea, con títulos recientes, goleadas importantes y metido de lleno en la lucha por la Premier.