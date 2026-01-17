Edward Cedeño recibe la noticia que complica su llegada al Albacete y sorprende a Panamá: “Queda condicionado”

Panamá encamina su temporada hacia el objetivo máximo. Luego de conseguir el boleto en las Eliminatorias al Mundial 2026, la felicidad se estampó en el rostro de los canaleros. De ahora en más, cada movimiento es elemental en el camino.

Thomas Christiansen tiene delineado un plan para llegar de la mejor manera a la disputa. La continuidad de los amistosos le permitirá observar de cerca a muchas de sus figuras. A los legionarios, en cambio, los seguirá por sus respectivas ligas.

Edward Cedeño es uno de esos casos. El joven futbolista pelea por un lugar en la convocatoria a la Copa del Mundo y recientemente fue protagonista de un hecho inesperado. El futuro de su carrera profesional se puede ver duramente afectado.

Edward Cedeño se lesiona en su primera práctica con Albacete y alarma a Panamá

Según informó La Tribuna de Albacete, Edward Cedeño tuvo su primera práctica a la par de la plantilla este viernes tras ser fichado desde Las Palmas. Pero lamentablemente terminó la misma con unos problemas físicos. Las sensaciones del movimiento no fueron para nada buenas.

El personal del club espera poder realizarle pruebas médicas lo antes posible al joven de 22 años. De esta manera, determinarán el alcance exacto de la lesión, junto con el tiempo de baja. También llevarán la información directa a Panamá.

El contratiempo llega en un momento delicado. De acuerdo al sitio 5maseldescuento, debido a esta lesión “su aterrizaje queda condicionado por la evolución de este percance”, pese a que Cedeño llegaba como una carga de energías y una alternativa importante.

“En el entorno albacetista la noticia genera lógica preocupación, sobre todo porque se trata de un futbolista que venía con la intención de entrar rápido en dinámica y ganar minutos desde el primer día”, agregó el medio de Albacete.

“Habrá que esperar a los resultados para saber si se trata de un problema leve o si, por el contrario, el debut del panameño con la camiseta del Alba tendrá que aplazarse más de lo previsto”, concluyó el diario local.