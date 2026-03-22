Digno del Premio Puskas: José Fajardo anota un golazo que corta una importante racha en Ecuador

La Universidad Católica volvió a golpear en el momento justo y lo hizo con sello panameño. En un partido donde ya había avisado durante el primer tiempo, la “Chatoleí” encontró recompensa al inicio del complemento, rompiendo la resistencia del Barcelona SC y terminando con una racha destacada en el cruce que terminó 1-1.

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El equipo dirigido por César Farías venía mostrando solidez defensiva, en gran parte gracias a las actuaciones del arquero venezolano José David Contreras, quien acumulaba varios partidos siendo figura. Sin embargo, esta vez no pudo evitar la caída de su arco.

El responsable fue el delantero panameño José Fajardo, quien firmó un auténtico golazo. El atacante tomó el balón cerca de la media luna, se acomodó con tiempo y sacó un potente remate cruzado que dejó sin opciones al guardameta.

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Con esta anotación, el conjunto “canario” volvió a recibir un gol tras 432 minutos de imbatibilidad en todas las competencias, una racha que se mantenía desde el duelo ante Botafogo por la Copa Libertadores el pasado 3 de marzo.

Fajardo, garantía de gol

El tanto no solo tuvo impacto en el partido, sino también en las estadísticas individuales del panameño. Fue su primer gol en la LigaPro en la presente temporada, aunque ya suma tres anotaciones contando sus participaciones en torneos internacionales.

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En total, José Fajardo registra 34 goles en 85 partidos con Universidad Católica, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del equipo y un jugador determinante en momentos clave.