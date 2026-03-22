Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Digno del Premio Puskas: José Fajardo anota un golazo que corta una importante racha en Ecuador

El delantero panameño hizo una anotación que dio de que hablar.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
El panameño hizo una obra de arte
© Universidad CatólicaEl panameño hizo una obra de arte

La Universidad Católica volvió a golpear en el momento justo y lo hizo con sello panameño. En un partido donde ya había avisado durante el primer tiempo, la “Chatoleí” encontró recompensa al inicio del complemento, rompiendo la resistencia del Barcelona SC y terminando con una racha destacada en el cruce que terminó 1-1.

Thomas Christiansen lo tiene marginado de la Selección de Panamá y este no duda en responder

ver también

Thomas Christiansen lo tiene marginado de la Selección de Panamá y este no duda en responder

El equipo dirigido por César Farías venía mostrando solidez defensiva, en gran parte gracias a las actuaciones del arquero venezolano José David Contreras, quien acumulaba varios partidos siendo figura. Sin embargo, esta vez no pudo evitar la caída de su arco.

El responsable fue el delantero panameño José Fajardo, quien firmó un auténtico golazo. El atacante tomó el balón cerca de la media luna, se acomodó con tiempo y sacó un potente remate cruzado que dejó sin opciones al guardameta.

Tweet placeholder

Con esta anotación, el conjunto “canario” volvió a recibir un gol tras 432 minutos de imbatibilidad en todas las competencias, una racha que se mantenía desde el duelo ante Botafogo por la Copa Libertadores el pasado 3 de marzo.

Fajardo, garantía de gol

El tanto no solo tuvo impacto en el partido, sino también en las estadísticas individuales del panameño. Fue su primer gol en la LigaPro en la presente temporada, aunque ya suma tres anotaciones contando sus participaciones en torneos internacionales.

Publicidad
Thomas Christiansen ya lo sabe: José Fajardo recibe la distinción que sorprende a Panamá camino a la clasificación al Mundial 2026

ver también

Thomas Christiansen ya lo sabe: José Fajardo recibe la distinción que sorprende a Panamá camino a la clasificación al Mundial 2026

En total, José Fajardo registra 34 goles en 85 partidos con Universidad Católica, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del equipo y un jugador determinante en momentos clave.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Panamá recibe las primeras noticias sobre la lesión de José Fajardo
Panama

Panamá recibe las primeras noticias sobre la lesión de José Fajardo

La escalofriante lesión de José Fajardo que tiene en alarma a Thomas Christiansen y a Panamá
Panama

La escalofriante lesión de José Fajardo que tiene en alarma a Thomas Christiansen y a Panamá

Todo Panamá en alerta por la noticia que preocupa a Thomas Christiansen
Panama

Todo Panamá en alerta por la noticia que preocupa a Thomas Christiansen

Panamá celebra gran distinción a José Fajardo camino al Mundial 2026
Panama

Panamá celebra gran distinción a José Fajardo camino al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo