Thomas Christiansen lo tiene marginado de la Selección de Panamá y este no duda en responder

El mediocampista panameño Abdiel Ayarza firmó una actuación destacada este fin de semana al convertirse en figura en la victoria del Club Deportivo Los Chankas por 3-2 sobre Sporting Cristal, en la jornada 8 del Torneo Apertura de la Primera División de Perú.

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El gol del canalero llegó al minuto 78’, en una jugada cargada de tensión que fue revisada por el VAR. Tras unos instantes de incertidumbre, el árbitro validó la anotación en el Estadio Los Chankas, desatando la celebración de los locales y asegurando tres puntos de oro.

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Gracias a este resultado, los conocidos como “Guerreros Chankas” se colocan como líderes del campeonato con 20 puntos, superando a Alianza Lima, que los sigue de cerca con 17 unidades, en una lucha intensa por la cima del torneo.

El presente de Ayarza no pasa desapercibido. A sus 33 años, el mediocentro acumula 5 goles en 8 partidos, cifras que reflejan su gran momento y lo consolidan como una de las piezas más determinantes del equipo en este arranque de temporada.

Abdiel Ayarza levanta la mano para estar en el Mundial 2026

El nivel mostrado por Abdiel Ayarza lo pone nuevamente en el radar de la Selección de Panamá, especialmente con la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026, donde buscará ganarse un lugar en la convocatoria final.

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Sin embargo, pese a sus números, el futbolista aún no logra consolidarse en la consideración del técnico Thomas Christiansen, quien decidió no incluirlo en los recientes amistosos ante Sudáfrica. Ante este escenario, Ayarza sabe que la única respuesta está en la cancha: mantener su rendimiento y seguir tocando la puerta de la selección.