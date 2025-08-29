El momento agridulce de José Rodríguez ante Edgar Yoel Bárcenas en la Liga MX antes de unirse en la Selección de Panamá

El FC Juárez logró un valioso triunfo en casa al imponerse 1-0 ante Mazatlán en la jornada 7 de la Liga MX, en un partido que tuvo como atractivo el duelo de panameños entre José Luis Rodríguez y Édgar Yoel Bárcenas, ambos convocados con la Selección de Panamá para los partidos de las eliminatorias mundialistas de Concacaf en septiembre.

El encuentro se definió temprano, cuando al minuto 10, el colombiano Óscar Estupiñán marcó de penal, luego de que la jugada fuera revisada por el VAR. Con esa anotación, los “Bravos” sumaron su tercera victoria consecutiva en el torneo, consolidándose como uno de los equipos en mejor forma del momento.

En lo que respecta a los panameños, Édgar Yoel Bárcenas fue titular con el Mazatlán y jugó los 90 minutos, aunque su equipo no pudo reaccionar tras el gol en contra. Por su parte, José Luis Rodríguez ingresó al minuto 63 con los Bravos, y al 78’ tuvo una gran oportunidad de brillar tras anotar un gol, pero la acción fue anulada por el VAR.

Con este resultado, el Juárez se coloca en la sexta posición de la tabla general con 11 puntos, confirmando su buen arranque de temporada. En contraste, el Mazatlán se queda en el puesto 11, sin poder escalar posiciones tras la derrota.

Yoel Bárcenas y José Rodríguez se enfocan en Panamá

Más allá del resultado, este partido sirvió como vitrina para los seleccionados panameños, quienes ahora deberán cambiar el chip y enfocarse en la fecha FIFA de septiembre. Tanto Rodríguez como Bárcenas viajarán este domingo 31 de agosto para unirse a la concentración de la Selección de Panamá.

El combinado canalero tendrá dos compromisos decisivos en la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026, enfrentando a Surinam y a Guatemala, duelos en los que ambos futbolistas podrían ser protagonistas y piezas clave en el esquema del técnico Thomas Christiansen.