César Vigevani asegura que el “CAI no le sorprendió”

Después de que empataran 1-1 en territorio Catracho, es momento de que Motagua visite al Club Atlético Independiente en Panamá. El equipo de Franklin Narváez rescató el resultado en la ida y buscará asegurar su pase en la vuelta, jugando en el Estadio Rommel Fernández.

Cabe destacar que en el primer enfrentamiento entre ambos, el cuadro Vikingo empezó por debajo en el marcador, no obstante, lograron darle vuelta y ahora llegan con la ventaja del gol de visita. Sin embargo, deberán hacerlo valer el próximo martes, en casa.

De hecho, el entrenador de Motagua, César Vigevani, aseguró en la conferencia de prensa previa que no lo sorprendió lo que vio de su rival: “No me sorprendió porque ya los habíamos estudiado. Veníamos viendo sus partidos de copa y cómo jugó de visitante”, expresó.

Al igual, se refirió a las fortalezas del equipo panameño: “Yo creo que tienen jugadores muy rápidos y con espacios lo saben explotar muy bien. Tenemos que trabajar sobre lo que vimos, tenemos que tratar de no darle espacio. Creo que su mayor potencial está ahí, de la mitad de cancha en adelante”, agregó el estratega.

Recordemos que el CAI se mantiene invicto en la Copa Centroamericana y es uno de los clubes que ha dado la sorpresa en el certamen. Mientras que, Motagua sufrió un duro golpe jugando de visita, cuando enfrentó a Alajuelense, cayendo por una goleada de 1-5.