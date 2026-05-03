“Sanciones ejemplares”: LPF toma una decisión tras el supuesto amaño en Sporting SM que tiene a José Calderón en la mira

La tensión aumenta en el fútbol panameño tras el episodio protagonizado por Gustavo Herrera, quien abandonó el terreno de juego sin ser sustituido y luego lanzó señalamientos sobre un presunto amaño de partido.

Durante el encuentro entre Sporting San Miguelito y Alianza FC, el delantero había abierto el marcador, pero terminó retirándose en los minutos finales después del tercer gol rival.

Todo se originó en una jugada polémica, donde el portero José Calderón tuvo una intervención poco habitual que terminó con el balón dentro del arco, aumentando las dudas sobre lo ocurrido.

ver también Gustavo Herrera acusó de amañador al portero José Calderón con un fuerte mensaje que shockea a Panamá: “Y son muchos más”

¿Qué decisión tomó la LPF tras el supuesto amaño que involucra a Sporting SM?

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) reaccionó ante la controversia generada por el supuesto amaño en el partido de Sporting San Miguelito, asegurando que se tomarán medidas firmes si se comprueban irregularidades.

“La Liga Panameña de Fútbol ha abierto de oficio una investigación formal por el grave hecho ocurrido durante el partido del 2 de mayo entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, que podría comprometer la integridad de la competencia“, compartió la LPF.

Comunicado oficial de la LPF

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“La Liga reconoce que en el fútbol pueden existir errores propios del juego. Sin embargo, también es claro que hay situaciones que exceden ese margen, por tanto, inaceptable dentro de los estándares de competencia profesional“

“Además, estaremos enviando una carta formal a la Comisión de Disciplina de la FPF para que emita, a la mayor brevedad posible, las sanciones correspondientes (de haberlas) derivadas de la investigación anterior. Sin perjuicio de la presunción de inocencia, esta Liga actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias“.

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“De comprobarse responsabilidades, se solicitarán sanciones ejemplares. Ninguna conducta individual puede poner en riesgo el trabajo, el esfuerzo y la credibilidad de cientos de profesionales, jugadores, entrenadores y gente muy responsable que sostienen este torneo“, afirmó en el comunicado la LPF.

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Datos claves

La LPF abrió una investigación formal de oficio tras el supuesto amaño en el partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito .

tras el . El organismo advirtió que, si se comprueban irregularidades, se aplicarán “sanciones ejemplares” contra los responsables.

contra los responsables. La liga enfatizó que este tipo de hechos ponen en riesgo la integridad, credibilidad y el trabajo de todo el fútbol panameño.