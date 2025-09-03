Blas Pérez se mete de lleno en conflicto de su hijo con la Sub-20 de Panamá: “No juega porque…”

El lunes pasado, cuando salió a la luz la convocatoria de la Selección de Panamá para el Mundial Sub-20 de Chile, se armó una gran polémica entre la afición panameña debido a los futbolistas que dejó afuera Jorge Dely Valdés.

Entre los principales nombres figuran Didier Dawson (Envigado), Mijahir Jiménez (New York RB II), Luis Mendoza (Club América) o Blas Pérez Jr. (CAI), quien atizó la polémica externando su descontento mediante una historia de Instagram.

El hijo del “Súper Ratón”, histórico ex delantero que anotó 40 goles con Panamá y disputó el Mundial 2018, fue duramente cuestionado en redes sociales. Motivo por el cual su padre salió al cruce en el programa Somos La Sele.

¿Qué dijo Blas Pérez sobre la polémica de su hijo con la Sub-20 de Panamá?

Blas Pérez reveló que se sentó a hablar sin rodeos con su hijo: “Le dije, en este tipo de cosas primero te vas a dar palos porque sí y porque no, ten mucha cordura con los que vas a poner. Lo que pongas en tus redes sociales, la gente lo va a utilizar como un arma para darte palo: nunca vi nada positivo, no sé si es porque se llama como yo, no sé si es por eso o qué se yo. Pero al final, él no juega porque es mi hijo, él juega porque se entrena bien“.

“A las 3 y media de la mañana se toma un bus de La Chorrera para venir a entrenar y se sacrifica, igual que los otros. No es que yo como papá te tengo que mimar. No, tú tienes que ganarte lo tuyo, porque lo que yo tengo es mío. Con lo que yo te pueda apoyar, te apoyo… con un par de zapatos, con el pasaje, con algunas cosas como todo padre de familia”, añadió.

Y cerró invitando a reflexionar a los detractores del volante de 19 años: “Yo nunca llamé a Jorge (Dely Valdés) para decirle que lo meta en la selección. Yo nunca llamé a Felipe Baloy para decirle que lo meta en el equipo mayor. Y yo no he llamado a ‘Kike’ (García) que no lo conozco al profe, con mucho respeto, para decirle que lo meta a jugar. Él está jugando porque él se lo ha ganado, que la gente no quiera aceptarlo es otra cosa, porque se llama como yo”.

El descargo completo del “Super Ratón” sobre Blas Pérez Jr.