“Humillado”: en Panamá hacen fila para castigar a Dely Valdés de cara al Mundial Sub 20

La Selección Sub-20 de Panamá se alista para afrontar su séptimo Mundial de la categoría, que en esta ocasión tendrá como sede Chile 2025. El técnico Jorge Dely Valdés, tras uno de los últimos entrenamientos previos al viaje, aseguró que el equipo buscará superar lo hecho anteriormente, con la ilusión de mejorar el registro alcanzado en Polonia 2019, cuando los canaleros llegaron hasta octavos de final.

Será la segunda experiencia de Dely Valdés al frente de la Sub-20 en un mundial, justamente después de aquella participación en Polonia, donde Panamá firmó su mejor actuación histórica antes de ser eliminado por Ucrania con un contundente 4-1. El entrenador reconoce que la meta está en avanzar más allá de esa barrera y dar un paso firme hacia un protagonismo mayor.

Sin embargo, la convocatoria del estratega ha generado polémica. Varios nombres que estaban en gran momento estarían quedando fuera de la lista, situación que encendió las críticas en medios y aficionados. Entre los casos más sonados aparece el de Didier Dawson, jugador del Envigado de Colombia, quien incluso dejó entrever su malestar en redes sociales al publicar una frase en su cuenta de Instagram en el que se siente “humillado“.

Otro ausente inesperado es Kadir Barría, defensor del Botafogo de Brasil, a quien se daba por hecho en el listado final, pero que tampoco fue considerado por Dely Valdés. A la polémica se sumó Carlos Hernández, quien no ocultó su tristeza tras no recibir el llamado, expresando públicamente su decepción.

El caso más mediático, sin embargo, ha sido el de Blas Pérez Júnior, hijo del histórico Ratón, quien tampoco sería llamado. El juvenil publicó en sus redes sociales un mensaje cargado de nostalgia: “Yo solo quería cumplir mi sueño de niño”, lo que generó múltiples reacciones en la afición panameña.

Entre expectativas altas y un entorno cargado de debate, Jorge Dely Valdés y la Sub-20 de Panamá darán a conocer el listado de jugadores que viajarán a Chile 2025 con la misión de competir, hacer historia y dejar en el olvido las críticas, intentando que el fútbol hable más fuerte que la polémica.