Adalberto Carrasquilla responde a los que han criticado su fichaje por Pumas de México

Adalberto Carrasquilla ha sido un autentico objeto de rumores en los últimos años, luego de destacar con el Houston Dynamo de la MLS y la Selección de Panamá, incluso varios lo ubicaban en el futbol de Europa, pero al final el volante dejó Estados Unidos para fichar por Pumas de la Liga MX.

Esta decisión no gustó en un sector del país panameño, varios medios de comunicación y aficionados mostraron su inconformidad, algo que no pasó desapercibido por Carrasquilla, quien rápidamente dio su postura y lanzó una respuesta contundente para estas personas.

La respuesta de Adalberto Carrasquilla a sus críticos

“La gente de Panamá siempre me ha tenido mucho cariño y estima, me lo han demostrado en los últimos años, aunque talvez se imaginan muchas cosas, pero no saben en realidad lo que ha pasado, lo más importante es que estoy acá y contento con mi decisión”, dijo.

“Quiero demostrar que este es un gran paso para mi carrera, que me sigan apoyando, que el futbol es más que seguir opiniones, estoy consciente de lo que es jugar en Pumas, hay una gran responsabilidad, estoy contento y espero hacer las cosas bien para demostrar que esto no ha sido una mala elección como muchos lo mencionaron”, afirmó.

Sus expectativas de la Liga MX

“El campeonato ha empezado un año muy bueno con competencias, creo que la Liga mexicana siempre ha tenido un buen nivel. Como se empezó el año dice mucho (con los fichajes), de que quiere seguir creciendo, de seguir el camino de estar entre los mejores de la región”, opinó.

Sobre su estado físico mencionó: “De pronto vengo un poco con el nivel bajo de competencia, pero estoy seguro de que no estoy del todo mal, me he preparado bien porque tenía que llegar bien a Houston y ahora que se me brindó la oportunidad con Pumas me hizo bien mantenerme activo”.

