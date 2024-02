El año de Adalberto Carrasquilla fue, sin duda, un período de notables éxitos, destacando por sus grandes actuaciones tanto en la Selección de Panamá como en el Houston Dynamo. A pesar de sus logros, el talentoso centrocampista no ha podido dar el salto a un equipo de las grandes ligas europeas y por ahora se mantiene en Texas.

Uno de los destinos que cobró fuerza durante el pasado mercado de transferencias para Adalberto Carrasquilla fue el América de México. Sin embargo, esa posibilidad se quedó en un simple sondeo por parte de las Águilas, pese a las especulaciones y el interés inicial.

Aunque el rumor se descartó días después de haber surgido: “Desde el entorno de Adalberto, una posible salida al América de México está descartada por ahora. Houston cuenta con el jugador y su contrato actual, la única manera de salir es que llegue una oferta convincente para ambas partes, si es desde el viejo continente, mucho mejor”, expresó el periodista, Ricardo Icaza.

¿Hubo interés del América por Adalberto Carrasquilla?

En una entrevista reciente, Adalberto Carrasquilla proporcionó más detalles sobre el interés del América de México. Confirmó que, en efecto, hubo un acercamiento por parte de los mexicanos, pero también aclaró que dicho interés no trascendió más allá de las etapas preliminares.

“Que yo sepa, las personas solo se acercaron al club y hablaron. No sé de dónde surgió tanto rumor o si fue real, pero yo ya he llegado a un límite en el que trato de tener un balance a nivel personal y hasta que no haya una oferta oficial, siempre me enfoco en hacer mi labor en Houston”, manifestó en una conversación con Mediotiempo.

Al centrocampista también se le consultó sobre la posibilidad de fichar en la Liga MX, máxima categoría del fútbol mexicano, a lo que respondió que desde pequeño la vio como un campeonato de mucha exigencia. De hecho, no le desagradaría militar en la primera división de México.

¿Cuánto le resta de contrato a Carrasquilla con Houston Dynamo?

“Yo ahora tengo contrato en el 2024 y con opción al 2025. Houston tiene mi pase, al final ellos deciden hasta que yo cumpla mi contrato, pero ellos ya saben cuál es mi intención y están dispuestos a dejarme ir. Ahora depende de los clubes que tengan el interés y que paguen lo que Houston acepte”, dijo Carrasquilla en una entrevista.

