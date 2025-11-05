“A Panamá siempre le falta”: desde Guatemala le pegan donde más le duele a Thomas Christiansen y se calienta el partido rumbo a Mundial 2026

Panamá se jugará todo en la próxima ventana de las Eliminatorias al Mundial de 2026. Obligado a ganar, el equipo afrontará los dos partidos restantes con altas probabilidades de clasificarse, siempre y cuando los resultados sean favorables.

La Canalera hace las veces de escolta en el Grupo A. Tiene los mismos puntos que el líder Surinam, pero menos goles a favor. Guatemala está tercera en esta división, mientras que El Salvador quedó último y ya no depende de si mismo.

ver también Sin vuelta atrás: Guatemala toma una drástica medida y Luis Fernando Tena no puede hacer nada a días de jugar con Panamá

El rival a vencer en la quinta jornada es La Bicolor. Desde tierras chapinas, fue el propio Amarini Villatoro quien dejó un crudo mensaje a todos los panameños. El ex futbolista de la Selección Mayor no dudó en remarcar el punto débil del rival.

Amarini Villatoro criticó a los jugadores de Panamá: “Siempre les falta”

“He tenido compañeros de Panamá y yo le podría decir lo mismo a usted: ¿Qué pasa con los panameños que, en los momentos como estos, también les falta dar ese pasito? Estuvieron cerca de ser campeones de Concacaf, estuvieron cerca con sus equipos… Siento que eso es más mental, porque la calidad la tienen”, comentó.

“Creo que, en esas condiciones, la presión está igual para ambos. Me imagino que ahí están presionando a que la selección gane, con todo lo que tienen y con lo que han vivido en este proceso. Acá no va a ser fácil. A Panamá siempre le falta, como le decía a mis compañeros panameños. No sé que pasa para dar ese pasito”, dijo.

ver también “Va a perder”: en Panamá confirman el golpe de la FIFA que le costaría muy caro a Thomas Christiansen por no clasificarse al Mundial 2026

“A nosotros también nos ha costado, pero estamos en casa y la convicción está en el grupo. Este grupo tiene una mentalidad diferente, eso debo destacarlo por todas sus ganas. Lo puede ver uno en la Copa Oro 2025 que hizo, en estas Eliminatorias que pensaban que nos goleaban después de la derrota contra El Salvador“, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos que le quedan por jugar a Panamá