A Hugo Sánchez le preguntaron por Adalberto Carrasquilla y su respuesta sorprende a toda Panamá: “No lo podemos soportar”

Adalberto Carrasquilla se posó en el ojo de la tormenta después de la furibunda falta cometida contra Kevin Mier. El arquero colombiano sufrió una fractura de tibia. Se extendió un pedido de inhabilitación para el panameño en la Liga MX.

Uno de los especialistas que opinó sobre lo sucedido fue Hugo Sánchez, uno de los máximos ídolos del fútbol mexicano. Sorpresivamente, aclaró que no existe mala intención por parte de Carrasquilla, por lo menos desde su punto de vista.

“La intención de él es no causar daño, a eso me quiero referir. Los que jugamos al fútbol sabemos que vas con la intención de evitar al despeje del portero. Una cosa es evitar el despeje del portero, y otra cosa es decir que este sinvergüenza me entró por detrás, me hizo una falta o me dio una plancha y ahora voy al desquite”, dijo.

“Con las primeras imágenes en televisión no quedó claro, al grado que yo pensé que era solamente tarjeta amarilla. Yo lo vi así. Después de ver las imágenes de otro tipo de manera, es expulsiva. No hay exjugadores en el VAR. Debe de haber exjugadores ahí. No podemos soportar que estén echando a perder el fútbol”, avisó.

Cecilio Waterman reveló cómo se encuentra Carrasquilla en la concentración panameña

Adalberto Carrasquilla está en medio de un mar de polémica, a raíz de la acción que le tocó protagonizar en la victoria de Pumas sobre Cruz Azul por 3-2. Esta misma decantó en la lesión del arquero, durante la última jornada de la Liga MX.

La directiva cementera solicitó a la Comisión Disciplinara la inhabilitación de este futbolista, quien está próximo a disputar un partido decisivo con la Selección de Panamá ante Guatemala, por las Eliminatorias al Mundial 2026. Irá a por todo.

Los aficionados se preguntaron cómo se encuentra Carrasquilla anímicamente, de cara a la última seguidilla de partidos hacia la Copa del Mundo. Fue Cecilio Waterman despejó la duda de los fanáticos y comentó cómo lo ve a su colega.

“Fue una jugada de fútbol, no creo que quiera lesionar a un colega. Él es una muy buena persona. Acá en la concentración está tranquilo, como siempre se lo ve. Se lo ve bien porque él tiene que estar concentrado. No es un tipo mala leche“, afirmó.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Panamá en la fase final

El equipo canalero enfrentará a su par bicolor el próximo 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Para la sexta fecha, recibirá en el Estadio Rommel Fernández a El Salvador, con ánimos de sellar su clasificación a la máxima cita.