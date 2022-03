Thomas Christiansen confiesa que ya tiene su once para Honduras

Este jueves 24 de marzo, la selección de Panamá enfrentará a Honduras en el cierre de la Octagonal Final, rumbo al Mundial de Qatar 2022. Una de las incertidumbres de cara a dicho encuentro, es la posible alineación que presentará Thomas Christiansen, debido a que se verá obligado a realizar, por lo menos, una variante, la cual sería por el franco izquierdo de la defensa tras la ausencia de Erick Davis.

"El once ya prácticamente lo tengo claro. Vamos a esperar lo que ocurre hoy en el entrenamiento. Si no hay nada importante, ni lesión, ni nada, el once ya lo tengo preparado. Si vamos a jugar 4-4-2, es una opción", expresó el estratega.

Además, manifestó que ya tiene el reemplazo del suspendido Erick Davis y existe la posibilidad de que sea José Córdoba. "Ya tenemos el reemplazo para esa posición. Estamos claros. Es la primera vez que viene convocado (Córdoba). Vamos más de medio año haciéndole un análisis importante. Por esa proyección que ha tenido en su equipo, en Bulgaria. Está aquí con la posibilidad de entrar en el campo".

En cuanto a la posible lesión de Alberto Quintero, quien era alguna de las probables bajas que podría presentar el cuadro Canalero, el director técnico manifestó, que el futbolista se encuentra en óptimas condiciones para afrontar el compromiso. Por lo que hasta el momento, todos los convocados están a disposición del danés.

"Todo el grupo ha llegado bien. Estoy sorprendido de esa buena vibra que hay. Negrito pudo haber sido el único, pero no fue así. Llegó con el alta médica y se ha entrenado con el grupo desde el primer día. No tenemos casos positivos de COVID, ni lesionados", destacó Thomas Christiansen.