Thomas Christiansen: "Si no respetamos al rival, no merecemos ir al Mundial"

La selección de Panamá, enfrentará a Honduras en la jornada 12 del Octogonal Final. El cuadro dirigido por Thomas Christiansen, llega con la posibilidad de clasificar a Qatar, caso contrario a los de Bolillo Gómez, quienes se encuentran sin ninguna probabilidad de llegar al Mundial. Sin embargo, el técnico danés, pidió que se respete al rival, pese a ser el último en la tabla de posiciones.

"En la rueda de prensa lo expliqué, es un partido trampa. Lo que dijimos pasó. Varios jugadores no han ido convocados de ellos. Eso le va a dar la oportunidad a jóvenes de querer impresionar. Nuestro partido debe ser serio. Desde el minuto uno salir a ganar", manifestó Christiansen, pues el oponente llega al Rommel Fernández con un equipo alternativo.

"No tienen la presión ni exigencia de venir a ganar a Panamá. Esto será más peligroso para ellos. Si no respetamos al rival, no merecemos ir a un Mundial. Además de eso, el profe (Bolillo) ya sabe cómo juega Panamá. Va a venir preparado, y esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo más importante somos nosotros", agregó.

En cuanto a cómo se dará el encuentro, acotó lo siguiente, "me imagino que Honduras vendrá con respeto. Venimos de jugar buenos partidos en casa. Me imagino que la posesión la tendremos nosotros y también la iniciativa del juego. Tenemos que estar pendientes de sus contra ataques, el juego directo, no dejarles pensar, ser intensos tras pérdida. Con eso describe un poco lo que puede suceder".

Panamá recibirá a Honduras el jueves 24 de marzo en el Estadio Rommel Fernández. El elenco de Bolillo Gómez, arribará a tierras canaleras este miércoles en horas de la tarde. Por su lado, los de Thomas Christiansen, continúan con sus entrenamientos previo a dicho compromiso, hoy tuvieron su última sesión desde las 8:00 A.M.