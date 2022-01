Panamá cayó derrotado por la mínima ante Costa Rica este jueves en el Estadio Nacional de San José. Pese a no haber anotado goles, el conjunto de Thomas Christiansen supo proponer en ataque y creó distintas ocasiones de peligro, sin embargo, la imprecisión les hizo pagar caro.

Uno de los jugadores que tuvo más oportunidades de marcar fue José Fajardo, delantero que ha sido criticado por su baja cuota de anotaciones con la selección nacional, y que a pesar de ello, sigue recibiendo oportunidades dentro del terreno de juego. Posterior al compromiso, Christiansen defendió al atacante.

"Cecilio Waterman estaba lesionado, no podía contar con él, José Fajardo no es del agrado de mucha gente, pero si analizas el juego, da muchas oportunidades, hace buenos movimientos, pero sí falta el gol", expresó el técnico.

Además, agregó que Keylor Navas fue crucial para mantener el arco en cero y que Panamá mereció más, "Keylor es un gran portero, no lo descubrí yo, creamos las ocasiones, pero no fuimos capaces de meterlas. Merecimos mucho más la victoria en Panamá y hoy también merecíamos algo más. El equipo no jugó como se esperaba".

El estratega también explicó la ausencia de Alberto Quintero en el once titular, manifestando lo siguiente, "Quintero es el único caso que he visto que le ha dado COVID dos veces, la primera en Perú con aislamiento y después acá en Panamá".