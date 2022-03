El director técnico aclaró que no se deja influenciar por la presión mediática al tomar decisiones sobre alinear o no, a un jugador.

Thomas Christiansen: "No me dejo influir por la prensa, yo tomo mi decisión"

Thomas Christiansen ofreció su última rueda de prensa, de cara al compromiso de Panamá frente a Honduras este jueves 24 de marzo en el Estadio Rommel Fernández. El director técnico de La Roja habló sobre las peticiones de la prensa y aficionados de colocar a Ismael Díaz en su once inicial, aclarando que no se deja influenciar de nadie.

El Príncipe ha sido uno de los futbolistas más aclamados por los medios nacionales y fanáticos. Con debida razón lo han pedido, pues el delantero está en un nivel alto desde el 2021, cuando fue campeón goleador de la LPF con el Tauro FC. En la actualidad, mostrando lo mismo en la Universidad Católica de Ecuador.

Sin embargo, el entrenador de la selección nacional, expresó de forma contundente, que no se deja guiar por la presión mediática y al final, su decisión es lo que importa. "No, yo nunca me dejo influir, ni por prensa, ni por gente cercana mía para meter a un jugador u otro. Yo tomo la decisión con mi cuerpo técnico", expresó.

Además, confesó que si se le llega en su momento, a obligar que coloque un futbolista en el campo, dejará su cargo. "Nunca me he dejado influenciar, el momento que me impongan un jugador, sea por la afición o federación, yo me voy. Al final, el que paga por ello soy yo, no me quiero equivocar escuchando a otros si no tengo la misma opinión", agregó.

No obstante, el danés, reconoció que el tema de Ismael es normal, debido a que su alto rendimiento provoca que muchos le quieran dentro. "El tema de Isma es normal, lo está haciendo bien. Viene de la LPF haciéndolo bien, ahora se ha ido fuera, creo que eso también le ha dado otro punto de madurez y confianza, por eso está aquí. Si va a tener minutos de juego, no te lo puedo asegurar, pero si está aquí, es porque puede jugar", indicó.