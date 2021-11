Panamá venció a El Salvador en una noche grandiosa para todos los canaleros que vivieron la remontada de su selección. El cuadro de Thomas Christiansen sumó 14 puntos y se encuentra con altas posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Posterior al partido, los jugadores de La Roja dejaron sus declaraciones en zona mixta con respecto al duelo vivido en el Estadio Rommel Fernández.

Aníbal Godoy

El capitán de la selección expresó que las personas no ven a Panamá clasificando directo a Qatar. "A nosotros no nos tienen en los 3 primeros, no nos importa. Sabemos lo que somos, lo que podemos dar y eso es lo importante. Nos la creemos, y pase lo que pase, pensamos en nosotros, y dependemos de nosotros". También agregó que dieron un golpe en la Concacaf, "dimos un golpe contundente en la CONCACAF en estas dos fechas".

Freddy Góndola

El extremo izquierdo se vio sentimental en sus palabras y manifestó que ese gol ha sido el más importante en su carrera, “creo que fue el gol más importante de mi carrera, hasta el momento, es muy especial para mí, mi familia, mi hermanita que está en el cielo, se lo dedico a ella, sé que está orgullosa de mí y ahora que todos los que estamos dentro de este coliseo, de este estadio, disfrutamos y los que están en casa”.

El jugador también habló sobre sus convocatorias con la selección nacional, “hubo momentos que llamaban otros jugadores, se les respeta, todos somos buenos, en octubre me tocó a mí, hice el trabajo que el profe me pedía, me trajo para la de noviembre, creo que hice el trabajo que también me pidió”. Finalizó diciendo que sintió un golpe en el tobillo que no le permitió terminar los 90 minutos dentro del campo.

Cecilio Waterman

El atacante le dedicó su gol a todo el país, diciendo lo siguiente, “el gol es dedicado a todo Panamá, el partido estaba complicado, pelota en los palos, no quería entrar, pero pudimos abrir el camino y ganar”. Además habló sobre la escasez de goles de José Fajardo, “ya le va a venir el gol. Eso me pasó a mí hace algunos años y ahora tiene que estar tranquilo, el gol va a llegar y vamos a disfrutarlo todos. El profe leyó el partido que era para dos delanteros y pudo resultar y ganar”.

Cuándo es el próximo partido de los Canaleros

El próximo compromiso de los canaleros será el jueves 27 de enero, de visita ante Costa Rica (CONCACAF aún no confirmó sede y horario). Los ticos vienen de vencer 2-1 a Honduras con la anotación agónica de Gerson Torres (95'), resultado que los mantiene quintos y con vida en el torneo. Anteriormente, los dirigidos por Luis Fernando Suárez perdieron 1-2 ante Estados Unidos y 0-1 contra Canadá.